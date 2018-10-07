Bu görüntü Rusya'nın yanı başında çekildi! Tarihinin en büyüğü olacak

25 Ekim'de Norveç’te başlayacak olan NATO'nun "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatına katılacak olan ülkelerin askerleri ile askeri teçhizatlarının nakliyesi Danimarka ve İsveç trafiğini felç etti.

25 Ekim'de Norveç’te başlayacak olan NATO'nun "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatına katılacak olan 31 ülkeden yaklaşık 45 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ile 10 binden fazla zırhlı aracın geçişleri Danimarka ve İsveç üzerinden başladı. Geçişlerin başlamasının ardından Danimarka’nın Jutland Adası’ndan Zeland’a burdan da İsveç’e giden otoyol ağını kullanan NATO birlikleri için güzergâh üzerinde alınan güvenlik önlemleri nedeni ile trafik felç oldu.

Farklı ülkelerden yola çıkarak Almanya üzerinden gelen ağır askeri vasıtalar, NATO tatbikatına katılmak üzere önce Danimarka'dan İsveç’e geçiyor daha sonra ise Norveç’e doğru ilerliyor.

NATO'NUN EN BÜYÜK TATBİKATI

Tatbikat, kısmen Kuzey Atlantik ile Baltık Denizi'nin çevresindeki bölgeler, İzlanda, Finlandiya ve İsveç'in hava sahası dâhil olmak üzere ana saha olarak Norveç'te gerçekleşecek. 45 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan tatbikat NATO’nun bu zamana kadar en büyük tatbikatı olarak değerlendiriliyor.