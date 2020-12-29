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  4. Bu görüntüler Edirne'de kaydedildi! İki at otoyolda adeta yarıştı

Bu görüntüler Edirne'de kaydedildi! İki at otoyolda adeta yarıştı

29.12.2020 15:13 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Keşan ilçesinde seyir halindeki araçların arasında dörtnala koşan iki at görenleri şaşkına çevirdi. Çevre yolundan geçen atlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Görüntüler Keşan Dörtyol mevkiinde çekildi. Nereden geldikleri bilinmeyen sahipsiz iki at çevre yolunda dörtnala koştu. Yoldan geçişleri sırasında dönel kavşaktan geçen atlarla karşılaşan vatandaşlar, karşılaştıkları görüntüyü bir süre şaşkınlıkla izledi, ardından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.

Yağan yağmur sebebiyle ıslanan zeminde bütün güçleriyle koşan atlar, yürekleri ağızlara getirirken, trafik güvenliğini bir süre tehlikeye atan atlar daha sonra geldikleri gibi gözden kayboldu.

(İHA)

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