HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Bu görüntülerle gelecek depremler tahmin edilebilir' Japon Profesör tüm dünyayla paylaşmıştı! 'İnceledikçe farkına vardım'

'Bu görüntülerle gelecek depremler tahmin edilebilir' Japon Profesör tüm dünyayla paylaşmıştı! 'İnceledikçe farkına vardım'

23.02.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketine ilişkin bölgeden gelen her görüntü acının büyüklüğünü ortaya koyarken uydu görüntüleri de felaketin ne seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. Japonya Tokyo Üniversitesi Enformasyon Biriminden Profesör Hidenori Watanave'nin dünyayla paylaştığı, fay hatları ve kırıkların boyutunu gösteren videoları herkesin dikkatini çekmişti. Tespitlerini anlatan Watanave, gelecek depremlerin bu yöntemle tahmin edilebileceğini belirtti.

'Bu görüntülerle gelecek depremler tahmin edilebilir' Japon Profesör tüm dünyayla paylaşmıştı! 'İnceledikçe farkına vardım'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde çok sayıda ilde ciddi yıkımlar ve can kayıpları meydana gelmiş, bölgeden gelen fotoğraflardaki kırıklar, felaketin boyutunu bir kez daha ortaya koymuştu. Özellikle Japonya Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Hidenori Watanave'nin paylaştığı, fay hattının uydu görüntüleri, dikkat çekmişti. Bu kez Profesör Watanave, bu görüntülere ilişkin analizlerini aktardı. İşte detaylar...

"KARADA MEYDANA GELDİĞİ İÇİN ÇOK DAHA YIKICI"

TRT Haber'e konuşan Profesör Watanave, Japonya'daki büyük depremlerden bazılarının Türkiye'deki gibi yer kabuğu levhalarının birleştiği yerde meydana geldiğini fakat Türkiye'deki depremin karada meydana gelmesi nedeniyle çok daha yıkıcı olduğunu ifade etti. Profesör Watanave Japonya’da tsunamiye yol açan depremin karada büyük yıkıma sebep olacağını tahmin ederek uydu görüntüleri toplamaya başladığını aktardı. Watanave uydu ve drone görüntülerini inceledikçe Türkiye'deki felaketin büyüklüğünün farkına vardığını belirtti.

"ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜKLERİMİZİN ÇOK ÖTESİNDE"

Tokyo Üniversitesi’nde Enformasyon Profesörü Watanave, “Türkiye depremi şimdiye kadar gördüklerimizin çok ötesinde. buna, 'Kendi ölçeğinde benzeri görülmemiş bir afet' denilebilir. Biz böyle bir durumu hiç yaşamadık. Birçok şehirde çok sayıda bina çöktü. Bu, yüzyılın felaketi” şeklinde konuştu.

"UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAR VERİLERİ GELECEKTE FAY HAREKETİNİ VE BÜYÜK DEPREMLERİ TAHMİN ETMEDE FAYDALI OLACAKTIR"

Watanave, birleştirilen uydu görüntüleri analiz edilerek, fay hattı veya kırılmanın ne yöne seyredeceğini kestirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Uydu görüntülerini birleştirerek elde ettiği videoları Japon coğrafi enformasyon şirketinde, felaket önleme teknolojisi biriminden, deprem bilimci Masasi Omata ile analiz ettiklerini belirten Profesör Watanave, “Bölgede fayın uzadığını, yanal doğrultuda atımlı bir fay olan bir dizinin meydana geldiğini doğruladık. Sentetik açıklıklı radar (SAR) verilerini kullanarak zemindeki dalgalanmalardaki değişiklikleri tespit edebilme ve gelecekte fayların hareket edebileceği alanları keşfedebilme ihtimalimiz var. SAR verileri uydu görüntüleriyle birleştirilerek zemindeki ince değişiklikler tespit edilebilir. Depremden detaylı uydu görüntüleri ve SAR verileri elde edildi. Bu veriler, gelecekte fay hareketini ve büyük depremleri tahmin etmede faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

5384739

"İNSANLAR BİNALARINI İYİLEŞTİRMELİ"

Öte yandan depreme karşı toplumsal olarak tedbir almanın önemine vurgu yapan Watanave, “Depremler kaçınılmaz. Binaların depreme dayanıklılığını artırmak ve eylem planları yapmak gerek. Japonya'da 1995'teki büyük depremden bu yana depreme dayanıklılık artırıldı. Ayrıca insanlar, bir deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmeli. Yalnızca hükümetin devletin önlemleri ile sınırlı kalınmamalı, insanlar binalarını iyileştirmeli” şeklinde konuştu.

Watanave Japonya'da aldıkları tedbirlerin bazılarını şu şekilde özetledi:

  • Okulda ve iş yerinde deprem anında tahliye tatbikatları yapılması.

  • Elektrik veya gaz kesintisi durumunda kullanılmak üzere batarya ve gaz sobası stoklanması.

  • Bir afet durumunda aile üyeleri ve komşularla iş birliği yapılması.

  • Afet önleme yönergelerini içeren rehber kitaplarının tüm evlere ve okullara dağıtılması.
'Yüksek katlı binaların çoğu...' Japon bilim insanı paylaştı 'Yüksek katlı binaların çoğu...' Japon bilim insanı paylaştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'3 saattir inceliyorum acaba havadaydı da...' Tartışma yarattı'3 saattir inceliyorum acaba havadaydı da...' Tartışma yarattı
"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Kâbus gibi anlarTürkiye bu görüntüleri konuşuyor! Kâbus gibi anlar
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Japonya Türkiye fay hattı türkiye uydu görüntüsü

En Çok Okunan Haberler

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor!

‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.