Bu hastalığa sahip kişilerin yarısı farkında bile değil! Hepatit C hayati önem taşıyor

Hepatit C Virüs (HCV) enfeksiyonu sonucunda meydana gelen bir karaciğer hastalığıdır. Bu hastalığa yakalanan kişilerin yarısı hasta olduğunun farkına varmamaktadır. Mutlaka tedavi edilmesi gereken Hepatit C tedavi edilmediğinde karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri ve hatta ölüme neden olabilir. Enfekte bir kişinin kanının başka birinin kan dolaşımına girmesiyle bulaşan bir virüs olan Hepatit C hızlı bir şekilde bulaşım sağlamaktadır.

HEPATİT C BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş,

Halsizlik,

İştahsızlık,

Bulantı-kusma,

Karın ağrısı,

İdrar renginde koyulaşma,

Sarılık (göz ve ciltte sararma),

Eklem ağrısı

BELİRTİLER NE ZAMAN BAŞLAR?

Belirti olması durumunda (çoğu zaman olmaz), HCV vücuda girdikten yaklaşık 6-7 hafta sonra belirtiler başlar.

HEPATİT C NASIL BULAŞIR?