Bu hastalığa sahip kişilerin yarısı farkında bile değil! Hepatit C hayati önem taşıyor

Hepatit C Virüs (HCV) enfeksiyonu sonucunda meydana gelen bir karaciğer hastalığıdır. Bu hastalığa yakalanan kişilerin yarısı hasta olduğunun farkına varmamaktadır. Mutlaka tedavi edilmesi gereken Hepatit C tedavi edilmediğinde karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri ve hatta ölüme neden olabilir. Enfekte bir kişinin kanının başka birinin kan dolaşımına girmesiyle bulaşan bir virüs olan Hepatit C hızlı bir şekilde bulaşım sağlamaktadır.
Belirti olması durumunda (çoğu zaman olmaz), HCV vücuda girdikten yaklaşık 6-7 hafta sonra belirtiler başlar.
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