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Bu hastalığa sahip kişilerin yarısı farkında bile değil! Hepatit C hayati önem taşıyor

02.10.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı hastalıklar ilk aşamadan itibaren belirti gösterirken bazıları oldukça geç belirti veriyor. Sinsice ilerleyen hastalıklar hayatımızı riske atıyor. Hepatit C de belirtileri göz ardı edilen, fark edilmeyen hastalıklar arasında bulunuyor. Hepatit C belirtileri hakkında bilinçli olmak hayat kurtarıyor. Tedavi edilmeyen Hepatit C karaciğer hastalığına yol açıyor.

Bu hastalığa sahip kişilerin yarısı farkında bile değil! Hepatit C hayati önem taşıyor

Hepatit C Virüs (HCV) enfeksiyonu sonucunda meydana gelen bir karaciğer hastalığıdır. Bu hastalığa yakalanan kişilerin yarısı hasta olduğunun farkına varmamaktadır. Mutlaka tedavi edilmesi gereken Hepatit C tedavi edilmediğinde karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri ve hatta ölüme neden olabilir. Enfekte bir kişinin kanının başka birinin kan dolaşımına girmesiyle bulaşan bir virüs olan Hepatit C hızlı bir şekilde bulaşım sağlamaktadır.

HEPATİT C BELİRTİLERİ NELERDİR?

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  • Ateş,
  • Halsizlik,
  • İştahsızlık,
  • Bulantı-kusma,
  • Karın ağrısı,
  • İdrar renginde koyulaşma,
  • Sarılık (göz ve ciltte sararma),
  • Eklem ağrısı

BELİRTİLER NE ZAMAN BAŞLAR?

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Belirti olması durumunda (çoğu zaman olmaz), HCV vücuda girdikten yaklaşık 6-7 hafta sonra belirtiler başlar.

HEPATİT C NASIL BULAŞIR?

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  • Damar içi uyuşturucu kullanıcılarının iğne vb ekipmanları ortak kullanmaları ile
  • Sağlık çalışanlarının iğne batması kazaları ile
  • Hepatic C taşıyan anneden doğan bebeğe bulaşabilir
  • Daha az sıklıkla ortak diş fırçası veya jilet vb aletlerin ortak kullanımı ile

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