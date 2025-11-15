Bu hastalığın tedavisi yok: Marburg virüsü salgını yayılıyor! Ölüm oranı %88'e çıktı!

Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyinde, Güney Sudan sınırına yakın bölgede 9 Marburg virüsü vakasını resmi olarak doğruladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu vakaların laboratuvar testleriyle kesinleştiğini ve virüsün daha önce Ruanda ile Tanzanya’da görülen ölümcül virüsle aynı olduğunu açıkladı.

KARANTİNA VE İZOLASYON ÇALIŞMALARI ACİLEN BAŞLATILDI

Salgın, viral hemorajik ateş şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişilerden alınan örneklerin incelenmesiyle bu hafta tespit edildi. Vakalar arasında sağlık çalışanları da bulunuyor. Yetkililer, temaslı takibi, karantina ve izolasyon çalışmalarını acilen başlattı.

MARBURG VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Başta meyve yarasaları (özellikle Rousettus cinsi)

İnsanlara genellikle yarasaların yaşadığı mağaralara girilmesi veya madencilik faaliyetleri sırasında bulaşıyor.

İnsan-insan bulaşı vücut sıvıları (kan, kusmuk, dışkı, ter, semen) ve kontamine yüzeylerle direkt temasla gerçekleşiyor.

Cenaze törenleri sırasında geleneksel yıkama ritüelleri önceki salgınlarda büyük rol oynamıştı.

BELİRTİLER VE ÖLÜM ORANI

Hastalık genellikle 2-9 gün kuluçka süresinden sonra ani başlar:

Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik

3-5. günde şiddetli kusma, ishal ve karın ağrısı

5-7. günde yaygın kanamalar (burun, diş eti, dışkıda kan, iç kanama)

Ölüm oranı salgın koşullarına göre %24 ila %88 arasında değişiyor. Mevcut bakım standartlarıyla bile oldukça yüksek seyrediyor.

HENÜZ ONAYLI TEDAVİ VEYA AŞI YOK

Destekleyici tedavi (damar yoluyla sıvı, kan nakli, organ destek tedavileri) hayatta kalma şansını artırabiliyor.

Ruanda’daki salgında remdesivir ve bazı monoklonal antikorlar acil kullanım kapsamında denenmişti. Gilead’in remdesivir’i ve birkaç deneysel ilacın Etiyopya’da da sınırlı olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

DSÖ VE AFRİKA CDC DEVREDE

DSÖ, acil tıbbi malzeme, izolasyon çadırları ve kişisel koruyucu ekipman sevkiyatını başlattı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) ile birlikte sınır ötesi gözetim güçlendiriliyor.

Etiyopya’nın virüsü hızlı tespit etmesi ve şeffaf bilgi paylaşımı uluslararası kuruluşlar tarafından övüldü. Ancak bölgedeki zayıf sağlık altyapısı ve Güney Sudan’da devam eden güvenlik sorunları, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Yetkililer, özellikle sınır bölgelerinde seyahat edenleri uyarıyor: Meyve yarasalarının bulunduğu mağara ve madenlerden uzak durulması, hasta kişilerle temas durumunda derhal sağlık kuruluşuna başvurulması isteniyor.