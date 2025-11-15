Bu hastalığın tedavisi yok: Marburg virüsü salgını yayılıyor! Ölüm oranı %88'e çıktı!

Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyinde, Güney Sudan sınırına yakın bölgede 9 Marburg virüsü vakasını resmi olarak doğruladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu vakaların laboratuvar testleriyle kesinleştiğini ve virüsün daha önce Ruanda ile Tanzanya’da görülen ölümcül virüsle aynı olduğunu açıkladı.
Salgın, viral hemorajik ateş şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişilerden alınan örneklerin incelenmesiyle bu hafta tespit edildi. Vakalar arasında sağlık çalışanları da bulunuyor. Yetkililer, temaslı takibi, karantina ve izolasyon çalışmalarını acilen başlattı.
Hastalık genellikle 2-9 gün kuluçka süresinden sonra ani başlar:
Ölüm oranı salgın koşullarına göre %24 ila %88 arasında değişiyor. Mevcut bakım standartlarıyla bile oldukça yüksek seyrediyor.
Destekleyici tedavi (damar yoluyla sıvı, kan nakli, organ destek tedavileri) hayatta kalma şansını artırabiliyor.
Ruanda’daki salgında remdesivir ve bazı monoklonal antikorlar acil kullanım kapsamında denenmişti. Gilead’in remdesivir’i ve birkaç deneysel ilacın Etiyopya’da da sınırlı olarak kullanılabileceği belirtiliyor.
DSÖ, acil tıbbi malzeme, izolasyon çadırları ve kişisel koruyucu ekipman sevkiyatını başlattı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) ile birlikte sınır ötesi gözetim güçlendiriliyor.
Etiyopya’nın virüsü hızlı tespit etmesi ve şeffaf bilgi paylaşımı uluslararası kuruluşlar tarafından övüldü. Ancak bölgedeki zayıf sağlık altyapısı ve Güney Sudan’da devam eden güvenlik sorunları, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.
Yetkililer, özellikle sınır bölgelerinde seyahat edenleri uyarıyor: Meyve yarasalarının bulunduğu mağara ve madenlerden uzak durulması, hasta kişilerle temas durumunda derhal sağlık kuruluşuna başvurulması isteniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum