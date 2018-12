Bu hastalıklar adet düzensizliğine yol açıyor

ADET DÜZENSİZLİĞİNE YOL AÇAN HASTALIKLARA DİKKAT!

Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Deniz Yıldıran Sarıcı, adet düzensizliği konusunda bilgi verdi.

Kadınlardaki hormonal döngü nedeniyle normalde her kadının ayda bir adet olması gerekmektedir. Adet görememe ya da adet düzensizliği kadınlarda pek çok hastalığa işaret edebilen önemli bir sorundur. Her kadının adet düzeni farklıdır. Eğer kadınlar her ay tahmin edemeyecekleri zamanda adet görüyorsa bu durum adet düzensizliği olarak kabul edilmeli ve araştırılmalıdır.

EN BÜYÜK SEBEBİ STRES

Adet düzensizliği en sık ilk adet görmeye başlayanlarda ve menopoza girmeye yakın olan kadınlarda görülmektedir. Bu da hormonlardaki değişimlere bağlanmaktadır. Bu tür durumlarda hormon testleri yapılmaktadır. Ayrıca hormon bozuklukları da adet düzensizliğini oluşturmaktadır. Örneğin tiroit veya prolaktin hormonlarındaki bozukluklar adet düzensizliğini getirmektedir. Bunun yanında aşırı kilo alıp verenler, kilosu çok düşük olanlar, aşırı spor yapanlarda adet düzensizlikleri görülmektedir. Adet düzensizliğinin en büyük sebebi ise strestir. Kadınlar en ufak streste adet düzensizliği yaşamaktadır.