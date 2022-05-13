Bu hatalar ilişkilerin bitmesine neden oluyor! Sakın yapmayın

İlişkilerin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için anlayışlı ve saygılı olmak gerekiyor. Karşı tarafın veya sizin uygun olmayan davranışlarınız ilişkinizi çıkmaza sokuyor olabilir. İlişkinizin gergin ve kavgalı sürdürülmesi günlük hayatta da mutsuzluğa ve işlerde aksamalara neden oluyor. Partnerinizle sıklıkla kavga ediyorsanız aşağıda yer alan hataları yapıyor olabilirsiniz. Hem sizin hem de partnerinizin mutluluğu için bu hatalardan uzak durmanız gerekiyor.

KENDİ KALIPLARINIZDAN VAZGEÇMEMEK

Her birimiz farklı geçmişlerden geliyoruz. Yaşamımız boyunca öğrendiklerimizle ideal erkek/kadın/ilişki üzerine beklentiler oluşturuyoruz. Bunlar hem toplumsal standartlardan hem de kişisel öykümüzden edindiğimiz kalıplar olabiliyor. Karşımızdaki kişi bu kalıplara uymadığında bir eksiklik varmış gibi hissedebiliyoruz. Ya da ilişkinin yürümesi için kendimizi de olduğumuzdan farklı göstermemiz gerektiğini düşünebiliyoruz. İdeal erkeği/kadını sevmek kolaydır, peki karşınızdaki kişiyi sevmek de öyle kolay mı? Farklılıkları anlamaya çalışmak, karşımızdakini kalıplarımıza sokmadan olduğu gibi sevmenin bir yolunu bulmak, hem onu hem kendimizi tüm otantikliğimizle kabul etmek “ben”den “biz” olmaya doğru giden yolu açar.

HATALARI KABUL ETMEMEK

İlişkide yolunda gitmeyen bir şey olduğunda faturayı hızlıca karşı tarafa kesmek, içinde bulunulan durumun sorumluluğunu almamak, sürekli partnerinizi suçlamak ilişkinin onarılması zor yaralar almasına neden olur. “Sorun bende değil” demek bir çözüm arayışında olduğunuzu göstermez. Aynı sorunlar defalarca yaşanıyorsa partnerinizi suçlayarak onu karşınıza almak yerine yan yana gelip sorunu nasıl çözebileceğiniz üzerine beraberce düşünebilirsiniz. Böylece zamanınızı ve enerjinizi birbirinizi suçlamaya değil gerçek sorunları aşmaya harcayabilirsiniz.

KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMEMEK

Bütün gün bir arada olabilirsiniz ama bu yine de “orada” olduğunuz anlamına gelmiyor. Beraber yapmaktan hoşlandığınız etkinliklerin bir listesini yaparak her hafta bunları gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu süre boyunca kendinizi yaptığınız şeye adamaya çalışın. Karşınızdaki kişiye özenle yaklaştığınız, ona değer verip farklı hallerini anlamaya ve ilişkinizi beslemeye çalıştığınız bu zamanlarda dikkat dağıtıcıları bir kenara bırakın. Bir gözünüz telefondayken sohbet etmeyin. Bu zamanları diğer planlarınızdan daha öncelikli bir yere koyun.

KIRICI KONUŞMAK

Küçümseme, alay etme, yapıcı olmayan eleştiriler partnerinize sürekli “beğenilmediği” mesajını verir. Oysa beğenilmek bizim en temel mutluluk kaynaklarımızdan biridir. Karşımızdaki kişinin deneyimlerini merak etmek, ilgi göstermek, yeteneklerini övmek, başarılarını takdir etmek, hayranlığımızı farklı şekillerde göstermenin yolunu aramak ilişkide güven ve sevgiyi derinleştirir.

KENDİ İSTEKLERİNİZİ ÖNEMSEMEMEK

“Ben kimim?” sorusunu kendimize pek fazla sormayız. Ama bu soruyu sormaktan ve cevabını aramaktan kaçınırsak hayatımız başkalarının istekleri ve ihtiyaçlarına göre şekillenir kolayca. Hem kendi sınırlarımızı korumak hem de karşı tarafın sınırlarına saygı göstermek için kendimizi tanımak, duygu ve ihtiyaçlarımızın farkında olmak çok önemli. Bu konuda zorluklar yaşıyorsanız terapi desteği almayı deneyebilirsiniz. Kendi sınırlarını belirlemek aynı zamanda sınır ihlallerinin psikolojik, fiziksel, ekonomik ya da cinsel şiddete yöneleceğine dair sinyalleri daha hızlı görmenize ve gerekli tepkileri vermenize yardımcı olur.

DOĞRU İLETİŞİM KURMAMAK

Konu ne kadar can acıtıcı olursa olsun ilişkide her şey konuşulabilir. Şiddetsiz iletişim yöntemlerini kullanmak ilişkide kendinizi doğru ifade etmenizi ve karşınızdakini anlayabilmenizi kolaylaştırır. Konuşmayı kesmek, yargılamak, içe kapanmak, dinlememek çiftler arasındaki bağlantıyı keser, yanlış anlaşılmaları artırır ve sorun çözme olasılığını ortadan kaldırır. Karşınızdakinin aklınızdan geçenleri okumasını beklemeyin, açık olun ve diyalog kurun. Birbirinize uzlaşmacı, empatik ve şefkatli yaklaşmak çatışmaları çözümlemenizi kolaylaştırır.

GELECEĞE DAİR UMUTSUZ OLMAK

İlişkide birçok şeyi var saymak daha kolay gelebiliyor ama karşımızdakinin mutluluğunu istediğimizin ve buna önem verdiğimizin göstergesi onun hayatında olup bitenlere, duygularına, deneyimlerine özen göstermekten ve hâlâ yan yana yürüdüğünüzü hissettirmekten geçiyor. “Ne kadar değişirsek değişelim seni anlıyorum, mutluluğunu önemsiyorum, yapmak istediklerini destekliyorum ve beraber yürümeye devam etmek istiyorum” mesajını vermiş olursunuz. Karşılıklı özenin ve geleceğe yönelik ortak hayallerin olduğu ilişkiler zorlukları daha kolay aşıyor ve uzun ömürlü oluyor.



