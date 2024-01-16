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Bu illerin her birine uyarı geldi: Montsuz dışarı çıkmayın, bardaktan boşanırcasına yağmur var! İşte 16 Ocak 2024 hava durumu raporu detayları...

16.01.2024 08:39 | Son Güncelleme:
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İstanbul'daki sıcak havanın ardından bugün kentte şiddetli yağmur bekleniyor. Yine şiddetli yağmur görülmesi beklenen diğer iller arasında İzmir ve Antalya da var. Meteoroloji uzmanlarının tahminine göre ülkenin tamamında yağış öngörülüyor. Perşembe ve cuma günleri ise yurt genelinde keskin bir değişime işaret ediliyor. Peki bugün (16 Ocak 2024) hava nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların açıklamalarıyla hava durumu detayları...

Bu illerin her birine uyarı geldi: Montsuz dışarı çıkmayın, bardaktan boşanırcasına yağmur var! İşte 16 Ocak 2024 hava durumu raporu detayları...

Türkiye bugün yağışlı bir güne uyandı. İstanbul'da kar beklentileri şimdiye dek gerçekleşmezken yağmur ise etkisini artırıyor. Öte yandan Afrika üzerinden gelip Türkiye'ye girmesi beklenen lodosla birlikte perşembe gününden itibaren sıcaklıklar mevsim sıcaklıklarının da üzerini görecek.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

"ÜLKENİN TAMAMINDA YAĞIŞ VAR"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen günün hava durumuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün salı; ülkenin tamamında yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu, Toroslar, Abant, Bolu'da kar şeklinde. Diğer bölgeler yağmurlu; İzmir, Aydın, Muğla'da sabah saatlerinde şiddetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli. Rüzgar orta ve batı Karadeniz, kıyı Ege, Marmara güneyi lodos kuvvetli.

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İSTANBUL VE İZMİR'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR

Bugün İstanbul yağmurlu, 14 C, yağış akşama kalmaz. İzmir öğlene kadar şiddetli yağmurlu 16 C, yağış akşama kalmaz. Ankara yağmurlu 10, Antalya doğu ve batı ilçelerinde şiddetli akşam da devam eder, 15 C."

PERŞEMBE GÜNÜ KESKİN DEĞİŞİM

Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından paylaşılan harita ve notla perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artacağına dikkat çekildi:

"Perşembe gününden itibaren yurdumuza Afrika üzerinden lodosla birlikte ılık bir hava gelecek. Cuma günü mevsim normallerinin epey üzerine çıkacağız. İstanbul 18, Ankara 15, İzmir 21, Bursa 21, Trabzon 17 derecelere ulaşacak gibi duruyor. Hafta sonu ise tekrar soğuyoruz."

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METEOROLOJİ BU İLLERİ TEK TEK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu haric diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu'da kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Batı Karadeniz(Sinop hariç) Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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SICAKLIKLAR GÜNEYDE ARTIYOR

Sıcaklıkların kuzey ve güney kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA, EGE VE ORTA KARADENİZ RÜZGARLI

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

YAĞIŞ NEDENİYLE OLUMSUZLUKLAR YAŞANABİLİR

Yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Batı Karadeniz(Sinop hariç), Balıkesir, Bursa, Bilecik, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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ÇIĞ RİSKİ, ÇATI UÇMASI TEHLİKESİ...

Rüzgarın, Yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksekleri 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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