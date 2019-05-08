Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Sandıktan çıkacak demokratik sonuç her neyse bunu bütün tarafların kabul etmesi gerekir. Bu işin 23 Haziran'da kapanması lazım." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"23 Haziran'daki seçimleri, siyasi meydan savaşına, genel seçim havasına sokma yönünde bir niyetin olduğunu" söyleyen Yılmaz, "İstanbul'daki seçimler, büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin ötesine taşınıyor. Bir referanduma, adeta siyasi bir meydan savaşına çevrilmek isteniyor." diye konuştu.

Dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Dışarıda, özellikle içerideki siyasilerin vereceği malzemeyle Türkiye'yi Venezuela'ya, Mısır'a çevirmeye çalışanlar, halk ayaklanmalarının teşvik edildiği, kışkırtıldığı bir ülkeye çevirmek isteyen bazı çevrelerin olduğunu biliyoruz." dedi.

Seçimlerin demokratik ve olgun bir yarışla cereyan etmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Adil, özgür ve şeffaf bir seçim olması gerekir. Sandıktan çıkacak demokratik sonuç her neyse bunu bütün tarafların kabul etmesi lazım. Bu işin 23 Haziran'da kapanması lazım. Türkiye'nin ağır ekonomik sıkıntılarla uğraşırken bir de İstanbul temelli bir istikrarsızlık yaratacak mecraya sürüklenmemesi gerekir." diye konuştu.