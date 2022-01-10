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  4. Bu kadarı Zuckerberg'i bile şaşırtır! Metaverse arsaları ilan sitelerine düştü: Gerçek dünyadaki kadar pahalılar

Bu kadarı Zuckerberg'i bile şaşırtır! Metaverse arsaları ilan sitelerine düştü: Gerçek dünyadaki kadar pahalılar

10.01.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metaverse arsalarının Türkiye'deki online bir ilan platformu üzerinden satışa sunulduğu ortaya çıktı. Üstelik alınan bir ekran görüntüsüne göre, metaverse arsalarının fiyatı gerçek dünyadaki kadar pahalı. Bu kadarı metaverse denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Meta CEO'su Mark Zuckerberg'i ve metaverse hakkında olumlu görüşleri bulunan Bill Gates'i bile şaşırtacak türden.

Bu kadarı Zuckerberg'i bile şaşırtır! Metaverse arsaları ilan sitelerine düştü: Gerçek dünyadaki kadar pahalılar

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde, metaverse'te sanal arsa satışlarının Türkiye'de yoğun ilgi gördüğü aktarılmış, bir metaverse platformu olan OVR'de Türkiye'den 20 binden fazla parselin satıldığı ortaya çıkmıştı. Metaverse'teki arsa satışları özellikle sosyal medyada konuşulmaya devam ederken, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'i ve Bill Gates'i bile şaşırtacak kadar ilginç bir gelişme daha yaşandı.

SAHİBİNDEN SATILIK AZ TIKLANMIŞ METAVERSE ARSASI

Alınan bir ekran görüntüsüne göre, metaverse arsaları online bir ilan platformunda satılmaya başlandı.

Metaverse arsa-1

Görüntüdeki ilanda, Antalya Konyaaltı'nda bulunan arsanın OVR platformunda yer aldığı görülürken, fiyatının 2.5 milyon TL olduğu fark ediliyor. Yani, gerçek dünyadaki bir arsa fiyatından çok bir farkı yok. Arsanın ilk kez ne kadara satın alındığı ise belirsiz.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Son olarak, söz konusu ilanın online ilan platformundan kaldırıldığını söyleyelim. Ancak ilan verilen arsalar yine de sosyal medyanın dikkatini çekmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg
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