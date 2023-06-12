HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu kadarına da 'pes' dedirten olay: Duraktaki İETT otobüsünü çaldı!

Bu kadarına da 'pes' dedirten olay: Duraktaki İETT otobüsünü çaldı!

12.06.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay Esenler'de yaşandı. Bir şahıs, durakta park halindeki İETT otobüsünü çaldı. Şüphelinin otobüsü çaldığı ve bir süre dolaştıktan sonra Bağcılar'da park ettiği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli M.K. (36) kısa sürede yakalandı. Şüphelinin daha önceden 9 suç kaydı olduğu, ayrıca 1 aranmasının bulunduğu, sorgulanan şüphelinin belediye otobüsünü neden çaldığını ise söylemediği öğrenildi.

Esenler'de 8 Haziran Perşembe Günü, şoförünün durakta sıra beklerken park ettiği İETT otobüsü çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelinin otobüsü çaldığı ve dolaştığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

esenlerde-duraktaki-iettotobusunu-caldi_5970_dhaphoto2

Görüntülerinde çalınan otobüsün duraktan hızla ayrıldığı görüldü. Kamera görüntülerinden otobüsü takip eden ekipler, bir süre sonra otobüsü Bağcılar'da terk edilmiş olarak buldu.

esenlerde-duraktaki-iettotobusunu-caldi_5970_dhaphoto4

Polis, şüphelinin otobüsü park ettiği anları gösteren güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde şüphelinin ara sokakta geri geri gelerek otobüsü park ettiği, bir süre içinde oyalandıktan sonra oradan ayrıldığı görüldü.

esenlerde-duraktaki-iettotobusunu-caldi_5970_dhaphoto3

KISA SÜREDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit ettikleri şüpheli M.K.'yı Bağcılar'da gözaltına aldı.

esenlerde-duraktaki-iettotobusunu-caldi_5970_dhaphoto7

Şüphelinin daha önceden 9 suç kaydı olduğu, ayrıca 1 aranmasının bulunduğu öğrenildi. Poliste sorgulanan şüphelinin belediye otobüsünü neden çaldığını söylemediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetmişti! Mahkemeden sanığa 24 ay taksitle ceza3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetmişti! Mahkemeden sanığa 24 ay taksitle ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kırsal' yanıtı: Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacakCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kırsal' yanıtı: Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak
Sokaklar göle döndü, Mansur Yavaş'tan uyarı geldiSokaklar göle döndü, Mansur Yavaş'tan uyarı geldi
Anahtar Kelimeler:
Esenler İETT hırsızlık otobüs

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Korkunç plan! Eski eşinin silikonlarını patlattı: 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor'

Korkunç plan! Eski eşinin silikonlarını patlattı: 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.