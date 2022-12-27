HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Kalp hastalıkları riskiniz yüzde 51 daha fazla

Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Kalp hastalıkları riskiniz yüzde 51 daha fazla

27.12.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıklara yakalanma riskini artıran birçok zararlı yaşam koşulu ve hastalık bulunuyor. Ancak doğuştan gelen özellikler ve genetiğimiz de hastalık risklerini artırabiliyor. Yapılan araştırmalara göre kan grupları birçok hastalık için risk faktörü olabiliyor. Bazı kan gruplarının kalp hastalığına yakalanma riski çok daha fazla...

Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Kalp hastalıkları riskiniz yüzde 51 daha fazla

Toplumda hala kan grubunu bilmeyen binlerce kişi bulunuyor. Her türlü duruma karşı kan grubumuzu bilmemiz gerekiyor. A,B,AB, ve 0 kan grupları kendi içlerinde çeşitli riskler taşıyor. Kalp hastalıkları riskleri üzerine yapılan araştırmalarda bazı kan gruplarının kalp hastalığına yakalanma risklerinin daha fazla olduğu tespit edildi.

DAHA ŞANSLI KAN GRUPLARI VAR

Ekran görüntüsü 2022-12-27 090655

Kan grubundaki farklılıklar da bir kişinin kalp hastalığı riskini etkileyebilir. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, kan grubu A, B ve AB olan kişiler, 0 kan grubundan daha fazla kalp krizi veya kalp yetmezliği riski altındadır. Oluşan risk artışı o kadar büyük değildi, yani A ve B kan gruplarında yüzde 8 kalp krizi, yüzde 10 kalp yetmezliği riski vardı.

BU KAN GRUPLARININ RİSKİ YÜZDE 51 DAHA FAZLA

Ekran görüntüsü 2022-12-27 090639

Ancak kan pıhtılaşması görülme sıklığındaki fark çok daha yüksek görünüyordu. Araştırmaya göre, A ve B kan gruplarına sahip kişilerde derin ven trombozu gelişme riski yüzde 51 daha fazla. Ayrıca, kalp yetmezliği riskini artırabilecek ciddi bir kan pıhtılaşma bozukluğu olan pulmoner emboli geliştirme riskleri de yüzde 47 daha yüksekti. Dr. Douglas Guggenheim, A, B veya AB kan grupları için artan riskin vücutta meydana gelen iltihaplanma ile ilişkili olduğunu değerlendirdi. Bu kan gruplarındaki proteinler, damarlarda ve atardamarlarda daha fazla tıkanıklığı teşvik ederek kan pıhtılaşması ve kalp hastalığı riskini artırmada rol oynayabilir .

COVİD-19'A KARŞI DAHA DİRENÇLİLER

Ekran görüntüsü 2022-12-27 090749

Dr Guggenheim'a göre aynı durum Covid-19 vakasında da var. Şiddetli Covid-19 riski, kan grubu 0 olanlarda daha düşük olma eğilimindedir. Şiddetli bir Covid-19 öyküsünün sıklıkla kalp problemlerini ve diğer kardiyovasküler hastalıkları tetiklediği bilinmektedir.

0 KAN GRUBU DAHA FAZLA KAN KAYBEDİYOR

Kan grubu 0 olan kişilerin kalp hastalığı ve kan pıhtılaşması riski daha düşük olsa da, diğer sağlık sorunları için daha fazla risk altındadırlar. Araştırmalara göre, kan grubu 0 olan kadınlar kanama bozuklukları açısından daha fazla risk altındadır. Critical Care'de yapılan farklı bir çalışma, kan grubu 0 olanların, travmatik bir yaralanmanın ardından daha fazla kan kaybı nedeniyle daha kötü koşullara sahip olma eğiliminde olduğunu gösterdi.

BU KAN GRUBU BİLİŞSEL RİSK ALTINDA

Ekran görüntüsü 2022-12-27 090721

Öte yandan, kan grubu AB olanlar, kan grubu 0 olanlar ile karşılaştırıldığında daha fazla bilişsel bozulma riski altındadır. Ortaya çıkabilecek bilişsel bozukluklar, hatırlama, odaklanma ve karar verme güçlüğüdür.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutfağın kapısından içeri sokmayın! Ciğerleri mahvediyorMutfağın kapısından içeri sokmayın! Ciğerleri mahvediyor
Son seçim anketini canlı yayında paylaştı! Son seçim anketini canlı yayında paylaştı!
Genç gazeteci koşarak ölüme atlamış! Halk TV’de görev yapıyorduGenç gazeteci koşarak ölüme atlamış! Halk TV’de görev yapıyordu
Anahtar Kelimeler:
bunama kalp krizi kalp yetmezliği Kalp‎ hafıza kalp hastalıkları kan grubu risk tehlike

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız'

Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız'

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Felaket filmi gibi! Ölü sayısı artıyor, Ulusal Muhafızlar konuşlandı

Felaket filmi gibi! Ölü sayısı artıyor, Ulusal Muhafızlar konuşlandı

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

Savaşta tansiyon giderek yükseliyor! Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğiz

Savaşta tansiyon giderek yükseliyor! Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğiz

Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.