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Bu kanamalara dikkat! Kanserin habercisi olabilir

29.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların ergenlik döneminde başlayan adet kanamaları menopoza girene kadar devam ediyor. Sağlıklı bir vücut için adet kanamalarının düzenli olması önem taşıyor. Ancak bazı durumlarda gelen kanamalar sağlık risklerine karşı uyarıcı olabiliyor. Uzmanlar belirsiz kanamaların kanser habercisi olabileceğini belirtiyor.

Bu kanamalara dikkat! Kanserin habercisi olabilir

Menopoz döneminde yaşanan sağlık problemleri birçok kadın için oldukça zorlu anlar yaşatabiliyor. Bu dönemde yaşanan terleme, istemsiz sinir, kuruluk, cinsel istekte azalma gibi belirtiler normal olarak görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Peritanolog Prof. Dr. Selahattin Kumru, 1 yılı geçen bir süre içerisinde adet görmeyen kadınların menopoz döneminin başladığını belirterek, yeniden başlayan kanamaların ciddi bir hastalığın habercisi olabileceğini vurguladı. Kumru, kendi yaptığı çalışmaların, menopoz sonrası kanamaların yüzde 20’sinin kanser ya da kanser öncülü lezyonlar içerebildiği sonucuna ulaştıklarını söyledi.

UZMANA BAŞVURMANIZ GEREKİYOR

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Menopoza girdikten sonra yeniden adet kanamalarının yüzde 20’sinde kansere dönebilecek lezyonlar tespit eden uzmanlar, menopoza giren kadınları bu durumu ciddiye almaları konusunda uyardı. Uzmanlar, kadınların “yeniden adet gördüğünü” düşünüp oyalanmamaları ve hemen bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmaları gerektiğini belirtiyor.

“MENOPOZ DÖNEMİNDE HİÇBİR AKINTI OLMAZ”

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Kadınların adet dönemi dışındaki tüm kanamaların ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Selahattin Kumru, “Kadınlar genellikle menopoz sonrası kanamalarında yeniden adet gördüklerini düşünüyor. Oysa menopoz, rahim içinin tamamen suskunlaştığı, hiçbir akıntının olmadığı bir dönemdir. Doğası gereği östrojen hormonunun vücutta azaldığı, adetin tamamen bittiği bir dönemdir. Dolayısıyla kanama ya da herhangi bir akıntı durumunda oyalanmadan bir hekime başvurmaları son derece önemli. Çünkü, erken teşhis ve tedavi fırsatını kaçırmamak gerekir” diye konuştu.

KANAMAYA NEDEN OLAN ETKENLER

Kanamanın neden kaynaklandığını öğrenmenin doğru tedaviye başlamadaki önemine değinen Prof. Dr. Kumru, kanamanın pek çok nedeni olabileceğini belirtti. Selahattin Kumru, “Menopoz sonrası kanamaların polip, endometriyal atrofi, endometriyal hiperplazi, vijanal atrofi, rahim kanseri, rahim kanseri öncülü lezyon, rahim ağzı kanseri, rahim ağzı kanseri öncül lezyonu gibi çeşitli sebepleri mümkün olabilir. Tüm bunların tespit edilebilmesi için önce jinekolojik muayene yaparak, ultrason ve biyopsiler ile bu kanamaların sebebini anlıyor ve tedavisine öyle başlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Kumru, erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu, özellikle menopoz dönemine giren kadınların bu türden bütün akıntıları ciddiye alarak mutlaka jinekolojik muayene olmaları gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

(İHA)

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