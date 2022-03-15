Bu karışım her derde deva!

Tahin , pekmez ve süt sağlıklı tarifler tercih edenlerin yemeklerinde sıklıkla kullandıkları besinlerden. Hastalıklardan korunmak adına özellikle kış aylarında oldukça fazla karışımlar hazırlanıyor. Bu karışımlar arasında çok etkili olan tahin, pekmez ve süt karışımını tüketenlerin kanser dahil 40 hastalıktan korunduğu belirlendi.

EVDE KOLAYLIKLA HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, 40 farklı hastalığa karşı etkili olan süper karışım sayesinde herkesin şifa bulacağını belirtiyor. Evde kolaylıkla hazırlanabilen bu karışımın etken maddesi tahinden oluşuyor.1 bardak süte 1 tatlı kaşığı tahin,1 tatlı kaşığı bal ya da pekmezi karıştırarak elde edeceğiniz bu içecek sizi tam 40 hastalıktan koruyacaktır” diyen Doç. Dr. Özyaral, bunları şöyle sıralıyor..

KALBİ KORUYOR

Akne gelişimini engeller.

Kansızlığa iyi gelir.

Anne sütünü arttırır.

Cilt sağlığı korunur.

Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

İltihap kurutucudur.

Bağırsak kanserinin önlenmesine destek verir.

Bağışıklığı güçlü kılar.

Baş dönmesi ve migren ağrılarını önler.

Dişleri güçlendirir.

Romatizma riskini azaltır.

Felç riskini düşürür.

Göbek yağlarını yakar.

Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesine yardımcı olur.

Bağırsakların yumuşatır.

KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

Kalp krizi ve inme riskini azaltır, kan pıhtılaşması, beyin sinir aktivitesi ve kasları geliştirir.

Tansiyonu düzenler.

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür.

Kanserle savaşır, hücre DNA’sını serbest radikallere karşı korur.

Karaciğer dostudur.

Kas oluşumu, güçlenmesi sağlar.

Kemik yoğunluğunu artırır.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Kronik bronşite karşı savaşır.

Romatizmal artrit ağrılarını dindirir.

Safra taşlarının düşürülmesinde destekleyicidir.

Sindirim sisteminin sağlıklı çalışması sağlanır.

Solunumu açar.

Stres ve yorgunlukla mücadele eder.

Uçuk gelişimini önler.

Uyku düzenini destekler.

Kırmızı kan hücreleri ile sinir dokularını korur.



