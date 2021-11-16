Bu kez ekmek kızartma makinesi değil, telefon üretti!

Akıllı telefon sektöründe bir alandan diğerine geçiş yapan şirketlere rastlamak oldukça mümkün. Örneğin Google, bir arama motoru ve yazılım devi olmasına rağmen artık kendi telefonlarını da üretiyor. Samsung ve Apple tarafında da durum pek farklı değil. Bu iki dev şirket de yola bir akıllı telefon şirketi olarak çıkmadı. Ne Samsung'un ne de Apple'ın ilk ürünü bir akıllı telefondu. Ancak ekmek kızartma makinesi üretip telefon üretimine de başlayan bir şirkete bildiğimiz kadarıyla ilk defa rastlıyoruz. Balmuda Phone adındaki telefonunun duyurusunu yapan bu şirket, küçük ev aletleri üreten Balmuda.

BALMUDA İLK TELEFONUNU TANITTI: İŞTE BALMUDA PHONE

Balmuda Phone, daha önce de söylediğimiz gibi Balmuda şirketinin yeni bölümü olan Balmuda Technologies'in ilk ürünü. Balmuda'nın özellikle Japonya'da ekmek kızartma makinesi ile bilinir olduğunu söylemek mümkün. Şimdi gelelim Balmuda Phone'un özelliklerine.

Balmuda Phone, piyasadaki diğer telefonlardan oldukça farklı bir tasarıma sahip. Tek el ile kullanım için dizayn edildiği her açıdan belli olan telefon, 4.9 inçlik Full HD bir ekran, Qualcomm Snapdragon 765 işlemci, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı taşıyor. 13,7 mm kalınlığındaki Balmuda Phone'nun arka paneli ise kavisli bir şekilde tasarlanmış. 48 MP tek bir ana kameraya yer veren telefon, parmak izi sensörüne de yer veriyor. Ön tarafta ise ekranın sağ üst köşesine yerleştirilen 8 MP'lik bir ön kamera mevcut. Telefonun pili ise kablosuz şarj ile destekleniyor ve 2.500 mAh kapasitesinde.

BALMUDA PHONE'UN FİYATI

Balmuda Phone'nun fiyatı 104.800 yen (yaklaşık 920 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Telefon, bu ayın sonlarında Japonya'da satışa sunulacak.

