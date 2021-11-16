Samsung'un akıllı telefon planı ortaya çıktı: 52 haftaya 52 telefon!

2022 yılı içerisinde şirketin neredeyse her hafta bir akıllı telefon modeli üreteceğini söyleyebiliriz. Böyle bir karar alınmasındaki en önemli neden hiç şüphesiz Xiaomi. Çinli akıllı telefon devinin büyük bir başarı kazanması Samsung gibi markaları harekete geçirmiş gibi görünüyor.

ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ KATLANABİLİR OLACAK

İlk etapta şirketin standart düzeyde modeller üreteceğini düşünebilirsiniz. Ancak yayınlanan rapora bakıldığında firmanın katlanabilir telefonlara büyük bir önem vereceği görülüyor. Rapora göre, gelecek yıl piyasaya sürülecek olan akıllı telefonların önemli bir bölümü katlanabilir modellerden oluşacak. Orta segment cihazlar ile birlikte gelecek olan katlanabilir modeller son derece işlevsel olabilir.

52 MODELLİK PLAN

Yayınlanan raporda 1 yıl içerisinde 52 akıllı telefon modelinin üretileceği ifade ediliyor. Bunun yaklaşık olarak 7 milyon gibi bir bölümü katlanabilir cihazlardan oluşacak. Bir diğer önemli bölüm ise uygun fiyatlı cihazlara ayrılacak.

Rapora göre, amiral gemisi olan Galaxy S22’nin varyantları ile birlikte şirket, 38 milyon satış rakamına ulaşmak istiyor. Ayrıca uygun fiyatlı modellerle bunu pekiştirecek gibi görünüyor.

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