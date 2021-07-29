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Bu kez İstanbullular cevapladı: Kanal İstanbul projesi yapılsın mı?

29.07.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullular Covid-19 aşısı olmak istiyor mu? Kanal İstanbul projesi tartışma yaratmaya devam ederken İstanbullular projenin yapılması hakkında ne düşünüyor? Gece 12'den sonra yasaklanan müzik yayını ile ilgili vatandaş ne düşünüyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın nabzını tutmak için güncel konularla ilgili anket yaptı. Haziran ayı raporunu duyuran İstanbul Planlama Ajansı, çarpıcı oranları gözler önüne serdi.

Bu kez İstanbullular cevapladı: Kanal İstanbul projesi yapılsın mı?

İstanbulluların ev içi gündemi ile ilgili sorular soran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların duygu durum seviyelerini, ekonomik tercihlerini, iş memnuniyetini ve güncel konularla ilgili düşüncelerini konu alan bir anket düzenledi. Çarpıcı sonuçların ortaya çıktığı anket, İstanbul Barometresi Haziran 2021 Raporu ile duyuruldu. 26 Haziran-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında 670 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan ankette katılımcılara, İstanbul’un gündeminde yer alan sorunlar ve duygu durumlarına ilişkin sorular yöneltildi. İstanbulluların görüşleri, Haziran Raporu’na şöyle yansıdı:

KANAL İSTANBUL'DAN ÖNCELİKLİ SORUNLAR VAR

Katılımcıların, yüzde 39,2’si Marmara Denizi kıyılarında görülen deniz salyasının, yüzde 30,8’i Kanal İstanbul tartışmalarının İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. Kanal İstanbul’a ilişkin olarak yüzde 71,1 İstanbulluların karar vermesi gerektiğini, yüzde 62,7 maddi israf olduğunu, yüzde 76,6 daha öncelikli sorunların bulunduğunu ve yüzde 65 doğayı tahrip edeceğini düşündüğünü ifade etti.

KANAL'IN MALİYETİ SOSYAL YARDIM VE DEPREMLE MÜCADELEYE AYRILMALI

Katılımcılar, Kanal İstanbul’a harcanacak paranın daha öncelikli sorunlara ayrılması gerektiğini kaydetti. Yüzde 24,9 sosyal yardımlara, yüzde 22,8 depremle mücadeleye aktarılmasını belirtirken bunları, kentsel dönüşüm ve istihdam alanlarının artırılması takip etti.

YÜZDE 54, GECE 12'DEN SONRA MÜZİK YAYINI YAPILMAMASI KARARINI DESTEKLEMİYOR

Katılımcıların, yüzde 54’ü normalleşmeyle birlikte gece saat 12’den sonra müzik yayını yapılmaması kararını desteklemediğini, yüzde 37,2’si desteklediğini, yüzde 8,8’i ise fikrinin olmadığını belirtti. 18-34 yaş arası grupta desteklemeyenlerin oranı yüzde 57 iken, 60 yaş ve üstünde yüzde 61,6 oldu.

YÜZDE 41,5 COVID-19 AŞISI OLMAK İSTEMİYOR

Henüz aşı olmayan katılımcıların yüzde 41,5’i; 18-44 yaş katılımcıların yüzde 39,4’ü, 45-59 yaş katılımcıların ise yüzde 54,1’i COVID-19 aşısı olmak istemediğini ifade etti.

Yaşam Memnuniyeti: 4,6

Katılımcıların, yaşam memnuniyeti Mayıs ayında yüzde 4,7 iken Haziran ayında 4,6’ya; mutluluk oranı ise yüzde 5’ten yüzde 4,9’a geriledi.

İSTANBUL'UN İLK 3 SORUNU DEĞİŞMEDİ

İstanbul’un ilk üç sorunu geçmiş aylarda da olduğu gibi yine deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım oldu. Yüzde 46,4 olası İstanbul depremi, yüzde 37 ekonomik sorunlar ve yüzde 36,9 ulaşım olarak belirtirken, bunları göçmen ve mülteciler sorunu takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) kanal istanbul İstanbul
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