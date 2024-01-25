Bu kez komşu kıyılarından çıktı! 2 ceset daha vurdu: Birinin üzerinden Türk pasaportu çıktı

Antalya ve Muğla'da karaya vuran cesetlerin ardından bu sabah da Bodrum'a 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası’nın, Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’ne bakan kuzey bölgesindeki Lampi plajına iki erkek cesedi karaya vurdu.

BİRİ TÜRK, DİĞERİ İRANLI

Sözcü'de yer alan habere göre; üzerinde kıyafetleri bulunan cesetlerden çıkan pasaportlara göre birinin İran diğerinin ise Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Cesetlerin önce İstanköy Devlet Hastanesi’ne ardından otopsi için Rodos Adası’na gönderileceği öğrenildi.

Bölgedeki sert rüzgar nedeniyle bot veya teknenin batmış olabileceği şüphesine karşı denizden ve karadan arama-kurtarma faaliyeti yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine de bir ay içinde 3 kişinin cansız bedeninin vurduğu öğrenildi.





