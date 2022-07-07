Bu kokuyu alıyorsanız dikkat! Kanserin habercisi olabilir

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen 5 kanser türü arasında bulunuyor. Sinsice ilerleyen rahim ağzı kanseri erken evrelerde belirgin semptom göstermiyor. Bu nedenle sıklıkla doktor kontrolüne gitmek gerekiyor. Ancak rahim ağzı kanserinin en erken ve belirgin belirtileri arasında vajinal akıntıdaki değişiklikler yer alıyor. Kanseri erken teşhis edebilmek için akıntının rengine, dokusuna, kıvamına, kokusuna dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı akıntı şeffaf ,beyaz kokusuz, kaygan ve ıslak dokuda olmalıdır.

TESPİT ETMEK İÇİN SMEAR TESTİ YAPTIRIN

Cancer Research UK uzmanları şunları söylüyor: “Bazı kadınlarda hoş olmayan kokan vajinal akıntı ve kalça kemikleri arasındaki bölgede ağrı oluyor.” Rahim ağzı kanserini tespit etmenin ve önlemenin en kolay yollarından biri smear testi yaptırmaktır. Her yaştan kadının rahim ağzı kanseri geliştirmesi mümkündür, ancak 25 yaşın altındaki kadınların rahim ağzı kanserine yakalanması oldukça az ihtimaldir.

RAHİM AĞZI KANSERİ BELİRTİLERİ

Seks sırasında ağrı ve rahatsızlık

Cinsel ilişkiden sonra, dönemler arasında veya menopozdan sonra vajinal kanama

Alt sırt veya pelvisinizde ağrı

Böbreklerinizin neden olduğu yan veya sırtınızda şiddetli ağrı

Kabızlık

Normalden daha fazla işemek veya kaka yapmak

Mesanenizin veya bağırsaklarınızın kontrolünü kaybetmek

İdrarda kan

Bir veya iki bacakta şişme

Şiddetli vajinal kanama



