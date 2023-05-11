Bu makyaj hilesi dudaklarınızı dolgu yaptırmış gibi büyütüyor! Dolgun dudaklar için...

Dudaklara yapılan dolgu işlemleri çok daha doğal sonuçlar çıkartabildiği kadar oldukça yapay görünümler de yaratabiliyor. Bu sebeple birçok kişi dudak dolgusu yaptırmaya güvenmiyor. Amerika'da yaşayan Bosch Huis, modellerle çalışarak öğrendiğini söylediği dudak büyütme sırrını açıkladı.

Büyük şehvetli dudaklar istiyor ancak dudak enjeksiyonları istemiyorsanız uygulamanız gereken yöntemi açıkladı. Çoğumuza dudaklarımızı dudak kalemi ile çerçevelememiz öğretilmiş olsa da, makyaj ustası çok daha doğal görünen daha iyi bir yol olduğunu ortaya çıkardı.

KAHVERENGİ KALEMLER GÖLGE ETKİSİ YARATIYOR

Güzellik uzmanı "Doğal renginizden daha koyu bir ton elde etmek istiyorsanız gerçek dudağınızın hemen altını çizeceksiniz." Bosch, kahverengi tonda bir dudak kalemi elde etmenin şart olduğunu da sözlerine ekledi. "Bir gölge gibi görünmesi için kahverengi tonlu bir kalem aldığınızdan emin olun" dedi.

Dudak çizginizi tamamladıktan sonra, dudakların ortasına pembe bir gölge uygulayın ve dudak parlatıcısı ile bitirin. Makyajın sonuçları Bosch'un dudaklarının çok daha dolgun ama yine de dolguya ihtiyaç duymadan doğal görünmesini sağladı.

Yayınlanan makyaj hilesi videosu kısa süre içerisinde 180 binden fazla kişi tarafından izlendi ve övgü topladı. Bir takipçisi "Vay canına, bu çok iyi çalışıyor, beni ikna ettin!" dedi.

