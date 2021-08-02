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Bu mayo ve bikinilerle her yer alev alev...

02.08.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Plajlarda ve havuz kenarlarında şık ve estetik bir görünüm sağlayacak birbirinden güzel mayo ve bikini modellerini sizler için bir araya getirdik.

Bu mayo ve bikinilerle her yer alev alev...

Yaz sezonunun en önemli parçalarından olan mayo ve bikiniler, kadınların birbirinden farklı stilleriyle bir araya gelerek, plajları bir podyuma dönüştürüyor. Her sene değişen modaya ayak uydurabilmek ve özgün tarzınızı ifade edebilmeniz için doğru tercihler oldukça önemlidir. Vücut tipinize göre farklı renk, desen ve tasarımdaki birbirinden şık mayo ve bikinileri bu yazımızda sizler için listeledik.

1- Bu mayo ile hatlarınızı ince gösterin

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Havuza ya da denize girerken vazgeçilmezin olacak bu mayo Amazon Prime’ın ayrıcalıklı fırsatları ile karşınızda! Siyah rengi ve belinizi ince gösteren yapısıyla Angelsin incelten etkili mayosunun, mayolarınız arasında en sevdiğiniz olacağını garanti ediyoruz…

Angelsin Siyah İncelten Etkili Şık Mayosuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Plajları çiçek bahçesine çevirin!

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Plaj modasına yön vereceğiniz benzersiz kumaşların üzerine işlenmiş çiçek desenli snaked cat bikini ile cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşacaksınız. Bikini üstü oyuk detayı ve alt kısmı yüksek belli yapısıyla sizi podyum şıklığında hissettirecek.

Ön kısmı oyuk bikini üstü ve yüksek belli bikini altına BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Konfor arayanlar için..

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Biyeli sırt detayı ile cazibenizi ortaya çıkarmanızı sağlayacak ve kumaş yapısıyla konforlu bir giyime kavuşturacak Koton mayo tatillerinizin vazgeçilmezi olacak. Renk çeşitleri ve farklı modellerine ulaşabilirsiniz.

Koton Kadın Mayo Tek Parça Mayoya BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Sadeliği tercih edenleri elbette unutmadık

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Vücudunuzu yumuşak dokusuyla saracak yapısı ve ön kısmında ki toka detayı ile sizi muhteşem bir görünüme ulaştıracak Koton kadın bikiniye bir tıkla sahip olabilirsiniz! Sade tarzı tercih edenler için mükemmel bir seçim olacak.

Koton Kadın Bikiniye BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Plajlar sizinle renklenecek!

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Neşeli giyimlerden hoşlananlar için rengarenk modellerle desenlenen Dagi bikini ile plajların tozunu attıracaksınız! Sırtından bağlamalı modeli ile tüm gün rahat hissetmenizi sağlayacak.

Dagi bikini takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- İddialı ve cesur bir görünüm için...

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İçinde ki astarı sayesinde içinizi belli etmeyecek Angelsin bikini takımı ile rahatlığı sınırsızca yaşayacaksınız. Özel tasarım olan Angelsin bikini ile tüm gözler sizin üzerinizde olacak. Hem üst bölgesinde hem de alt kısmında bulunan detayları ile şıklığı hissedeceksiniz.

Angelsin Siyah Özel Tasarım Bikini Takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Şıklık, rahatlık ve estetik bir arada!

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Dantel detayları ile şıklığın zirvesinde hissederken benzersiz kumaşlardan üretilmiş yapısıyla da rahatlığı yaşayacaksınız! Üst bikini bölgesinde bulunan ip detayı ve alt bikini bölgesinde bulunan düğme detayları ile tarzınızı hareketlendirecek.

Angelsin Siyah Dantel Yüksek Bel Bikini Takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Vücudunuzda doğayı taşıyın

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Sırtı klipsli Dagi bikini takımı size rahat bir giyim vadediyor. Üst kısmında ki kurdele ayrıntısı, yaprak desenli tasarımı ve alt kısmının yan bölgelerinde bulunan kurdelesi ile özgün tarzınızı yansıtacaksınız.

Dagi Bikini Takımı Bikini Takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Puantiyeli özel tasarım

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Angelsin’ın özel tasarım bikinisi ile kendinizi özel hissetmeye hazır olun! Üst bikinisi puantiyeli, alt bikinisi çizgili desenlerle tasarlanan bikini ile şıklığınız çok konuşulacak. Siyah, beyaz ve pembe renklerden oluşan renklerin uyumuna bayılacaksınız.
Angelsin Özel Tasarım Bikini takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Çizgili tankini bikini ile ilgi hep üzerinizde olacak

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Vücudunuzu tam saracak yapısı ile konforlu bir giyim sağlayacak Angelsin Bikini, çizgi detayları ile tarzınıza hareket katacak. Boyun kısmına kadar uzanan kuşak detayı ile de benzersiz bir tasarıma kavuşacağınız bikiniyi üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

Angelsin Siyah Beyaz çizgili Kaplı Tankini Bikini Takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.


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