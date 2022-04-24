Bu nasıl bir kaza! Sahibinin "çağırdığı" Tesla, 3.5 milyon dolarlık özel jete çarptı

Tesla markalı elektrikli bir otomobilin, sahibi tarafından çağrıldıktan sonra milyon dolarlık özel jete çarpması yok artık dedirtti. Söz konusu olayın videosu ise Reddit'te yayınlanarak büyük ses getirdi.

MİLYON DOLARLIK JETE ÇARPAN TESLA REDDIT'TE GÜNDEM OLDU

The Verge'ün haberine göre; Reddit'te bir Tesla aracının, sahibi tarafından otomatik park etme özelliğini kullanarak "çağrıldıktan" sonra 3.5 milyon dolarlık bir özel jete çarptığını gösteren bir video yayınlandı.

Reddit kullanıcısı (bir yorum talebine hemen yanıt vermeyen), olayın Washington'daki bir etkinlikte gerçekleştiğini söyledi. Kaydedilen videoda ise Tesla imzalı aracın özel uçağa yavaşça çarptığı ve özel jeti ittiği görüldü.

ŞİMDİYE KADARKİLERİN EN VİRALİ: AKILLI ÇAĞRI ÖZELLİĞİ...

Anlatılanlara göre Tesla'nın sahibi, bir Tesla aracının park yerinden ayrılmasını sağlayan "Akıllı Çağrı" özelliğini kullanıyordu. Bu özellik ile akıllı telefondaki Tesla uygulamasını kullanılarak, görüş alanınızda olduğu sürece arabayı yakın bir mesafaden çağırabiliyorsunuz.

Tesla CEO'su Elon Musk, Akıllı Çağrı özelliğini şirketin "şimdiye kadarki en viral özelliği" olarak nitelendirmişti.

