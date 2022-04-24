HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bu nasıl bir kaza! Sahibinin "çağırdığı" Tesla, 3.5 milyon dolarlık özel jete çarptı

Bu nasıl bir kaza! Sahibinin "çağırdığı" Tesla, 3.5 milyon dolarlık özel jete çarptı

24.04.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reddit'te bir Tesla aracının 3.5 milyon dolarlık özel jete çarptığı bir video yayınlandı ve o anlar izleyenleri hayrete düşürdü. Araç, Elon Musk'ın Tesla'nın "şimdiye kadarki en viral özelliği" olarak nitelediği bir özellik kullanılarak uzaktan çağrıldı ancak 3.5 milyon dolarlık bir özel jete çarparak muhtemelen sahibinin başına büyük dert açtı.

Bu nasıl bir kaza! Sahibinin "çağırdığı" Tesla, 3.5 milyon dolarlık özel jete çarptı

Tesla markalı elektrikli bir otomobilin, sahibi tarafından çağrıldıktan sonra milyon dolarlık özel jete çarpması yok artık dedirtti. Söz konusu olayın videosu ise Reddit'te yayınlanarak büyük ses getirdi.

MİLYON DOLARLIK JETE ÇARPAN TESLA REDDIT'TE GÜNDEM OLDU

The Verge'ün haberine göre; Reddit'te bir Tesla aracının, sahibi tarafından otomatik park etme özelliğini kullanarak "çağrıldıktan" sonra 3.5 milyon dolarlık bir özel jete çarptığını gösteren bir video yayınlandı.

Reddit kullanıcısı (bir yorum talebine hemen yanıt vermeyen), olayın Washington'daki bir etkinlikte gerçekleştiğini söyledi. Kaydedilen videoda ise Tesla imzalı aracın özel uçağa yavaşça çarptığı ve özel jeti ittiği görüldü.

uçak-2

Elon Musk'ın bile "yok artık" diyeceği kaza! Tesla Model 3, ambulansın üzerine düştüElon Musk'ın bile "yok artık" diyeceği kaza! Tesla Model 3, ambulansın üzerine düştü

ŞİMDİYE KADARKİLERİN EN VİRALİ: AKILLI ÇAĞRI ÖZELLİĞİ...

Anlatılanlara göre Tesla'nın sahibi, bir Tesla aracının park yerinden ayrılmasını sağlayan "Akıllı Çağrı" özelliğini kullanıyordu. Bu özellik ile akıllı telefondaki Tesla uygulamasını kullanılarak, görüş alanınızda olduğu sürece arabayı yakın bir mesafaden çağırabiliyorsunuz.

Tesla CEO'su Elon Musk, Akıllı Çağrı özelliğini şirketin "şimdiye kadarki en viral özelliği" olarak nitelendirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sızıntının böylesi! Birisi restoranda unutunca...Sızıntının böylesi! Birisi restoranda unutunca...
AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Tek tek açıkladıAK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Tek tek açıkladı
Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştıKorkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Tarifi sır gibi saklanıyor! Günlük kazancı 27 bin lira

Tarifi sır gibi saklanıyor! Günlük kazancı 27 bin lira

Süper mini altına çorap giyip...

Süper mini altına çorap giyip...

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

İlginizi Çekebilir

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.