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Bu saç maskesinin faydaları saymakla bitmiyor! Yapımı çok kolay

17.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçların güzel görünmesi kadınların en önem verdiği şeyler arasında yer alıyor. Ancak saçlar zaman zaman dökülüyor, matlaşıyor, yapılan işlemler nedeniyle yıpranıyor ve zor şekil alıyor. Bu sorunları çözmek için bir sürü ürün uygulanıyor. Saç ürünlerine ayrı ayrı para vermenize gerek olmadığını biliyor muydunuz? Tek bir malzemeyle yapacağınız maske ile tüm saç problemlerinizi çözebilirsiniz.

Bu saç maskesinin faydaları saymakla bitmiyor! Yapımı çok kolay

Saçların bakımlı görünmesi tüm görünüşü oldukça etkiliyor. Saçların boyanması, sık sık ısıl işlemler uygulanması, stres, hava değişimi, saç yıkama rutinin doğru olmaması saçların görünümünü olumsuz yönde etkiliyor. Saçların mat ve sönük yapıda olması istenmeyen görünümlere sebep oluyor. Saçların daha canlı, parlak ve kolay şekil alması için evde uygulayacağınız çok faydalı maske tarifleri bulunuyor. Bu maskeler arasında bulunan keten tohumu maskesinin faydalarını duyunca mutlaka deneyeceksiniz.

KETEN TOHUMU MASKESİ FAYDALARI

  • Saçın daha hızlı uzamasını sağlar
  • Yıpranmış saçı onarır
  • Yeni saçların çıkmasını sağlar
  • Elektriklenmeyi önler
  • Saçı başka ürünlere gerek kalmadan şekillendirir
  • Saçı parlatır
  • Saç dökülmesini durdurur

KETEN TOHUMU MASKESİNİN TARİFİ

F2

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı keten tohumu(saçın uzunluğuna bağlı)
  • 2 su bardağı su

Yapılışı

1 yemek kaşığı keten tohumunu ve 2 bardak suyu kaynayıp jöle kıvamına gelinceye kadar pişirin ve soğumaya bırakın (Unutmayın fazla kaynamasın zaten soğuyunca katı oluyor.) Yaptığınız Saçınıza sürün, 2-3 saat bekletin zamanınız yoksa en az 1 saat bekletin.


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