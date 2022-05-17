Bu saç maskesinin faydaları saymakla bitmiyor! Yapımı çok kolay

Saçların bakımlı görünmesi tüm görünüşü oldukça etkiliyor. Saçların boyanması, sık sık ısıl işlemler uygulanması, stres, hava değişimi, saç yıkama rutinin doğru olmaması saçların görünümünü olumsuz yönde etkiliyor. Saçların mat ve sönük yapıda olması istenmeyen görünümlere sebep oluyor. Saçların daha canlı, parlak ve kolay şekil alması için evde uygulayacağınız çok faydalı maske tarifleri bulunuyor. Bu maskeler arasında bulunan keten tohumu maskesinin faydalarını duyunca mutlaka deneyeceksiniz.

KETEN TOHUMU MASKESİ FAYDALARI

Saçın daha hızlı uzamasını sağlar

Yıpranmış saçı onarır

Yeni saçların çıkmasını sağlar

Elektriklenmeyi önler

Saçı başka ürünlere gerek kalmadan şekillendirir

Saçı parlatır

Saç dökülmesini durdurur

KETEN TOHUMU MASKESİNİN TARİFİ

Malzemeler

1 yemek kaşığı keten tohumu(saçın uzunluğuna bağlı)

2 su bardağı su

Yapılışı

1 yemek kaşığı keten tohumunu ve 2 bardak suyu kaynayıp jöle kıvamına gelinceye kadar pişirin ve soğumaya bırakın (Unutmayın fazla kaynamasın zaten soğuyunca katı oluyor.) Yaptığınız Saçınıza sürün, 2-3 saat bekletin zamanınız yoksa en az 1 saat bekletin.



