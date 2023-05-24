Bu şekilde uyumak bir gecede yaşlandırıyor! Cildinin kırışmaması için bulduğu tüyoyu paylaştı

Amerika'da yaşayan 31 yaşındaki Isabelle, genç görünüşüyle hayranları tarafından övgüler alıyor. Isabelle, cildindeki kırışıklıkları azaltmak için alışılmadık bir tüyo bulduğunu ve bu güzellik sırrının botoksa, pahalı kremlere bağlı olmadığını gösterdi.

Isabelle, sırt üstü uyumak için eğitim aldığını belirtirken yüzündeki kırışıklıkların ortaya çıkmasını geciktirmeye ve azaltmaya yardımcı olduğu için bu kolay ipucuna takıntılı olduğunu söyledi. Isabelle, "Yana dönerek uyuyorsanız, uyuduğunuz her gece yüzünüzde kırışıklıklar yaratıyorsunuz. Ben neredeyse 32 yaşında biri olarak, sırt üstü uyuma konusunda ustalaştım." dedi.

SIRT ÜSTÜ UYUMA YÖNTEMİNİ AÇIKLADI

"Bunun herkes için o kadar kolay olmadığını biliyorum. İhtiyacınız olan tek şey kağıt havlu, bir yastık ve bir yastık kılıfı. Kelimenin tam anlamıyla kağıt havlu rulolarınızı - güzel ve dolu olduklarından emin olun - büyük, eski bir yastık kılıfına sokuyorsunuz."

Isabelle, bu tüyoda büyük boy yastık kılıfı ve standart bir yastık kullanmayı tercih ettiğini, böylece kağıt havluları yastığın içine doldurmak için daha fazla alan sağladığını söyledi.

Kağıt havluları düzeltirken "Sonra onları ayırıyorsun ve kafan ortada uyuyorsun böylece kafan tam anlamıyla hareket edemiyor," dedi. "Yerinize kilitleneceksiniz, sırt üstü uyumayı öğreneceksiniz ve şimdiden rica ederim." Yastık kesmenin, siz uyurken yaşlanma belirtilerini ve kırışıkları kurtarabileceğini söyledi. Sırt üstü uyumak için mücadele eden insanlar bu ipucunu "yararlı ve dahice" buldu, ancak diğerleri uyku felcinden korktuklarını söyledi.



