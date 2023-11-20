Bu şekilde uyuyanlar dikkat! İdrar ve solunum yolları riski doğuruyor

Sağlıklı hayat için ihtiyaç duyulan uyku süresi, genetik faktörler, yaş, mevsim ve icra edilen mesleğe göre 5-10 saat arasında değişebiliyor. Fakat uzmanlar yetişkin bir insanın ortalama 6-8 saat uyumasını öneriyor. Öte yandan birçok kişi uyku sırasında ayakları sıcak tutmaya özen gösteriyor. Yapılan bir araştırmaya göre çoraplarda bulunan bakteriler dışkı bakterileri kadar fazla. Bu bakterilerin yol açtığı hastalıkların tehlikeli sonuçları olabiliyor.

DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA!

Bahsi geçen araştırma MattressNextDay tarafından yapıldı.

Bu sürüntü çalışması, kirli çoraplarla yatmanın çarşaflarınızı ve vücudunuzu bakterilere maruz bırakabileceğini buldu.

Analiz, sabah 7'den akşam 11'e kadar giyilen farklı insanların çoraplarını aldı. Her kişi ayakkabı giyerken, egzersiz yaparken ve olağan günlük aktivitelerine devam ederken aynı çorapları giydi.

SOLUNUM VE İDRAR YOLLARINI ENFEKTE EDEBİLİYOR

Bu bezleri analiz ettikten sonra, araştırmacılar çorapların yarısının hamamböceklerinde ve dışkıda yaygın olarak bulunan aynı bakterileri içerdiğini buldular. Pseudomonas aeruginosa olarak bilinen bu bakteriler solunum yollarınızı ve idrar yollarınızı enfekte edebiliyor.

UZMAN İSİM UYARDI! DİKKAT BU KİŞİLER RİSK ALTINDA

Dr. Deborah Lee, bu mikroorganizmaların esas olarak altta yatan sağlık sorunları olanlar için tehlikeli olduğunu açıkladı. "Pseudomonas enfeksiyonu sadece şeker hastaları, kistik fibroz, yanıklar, kanser, organ nakli alıcıları ve yeni doğan bebekler gibi bağışıklığı baskılanmış kişiler için bir tehdit oluşturuyor. Nüfusun savunmasız olan bu bölümünü korumak için psödomonas seviyelerini kontrol altında tutmamız gerekiyor."

MUTLAKA YIKAYIN!

Pseudomonas, yatağınızı onlar için ideal kılan nemli ve nemli bir ortamda gelişir. Dr. Lee şunları söyledi: "Geceleri sıcak yatakta terliyorsunuz. Bu yüzden burası psödomonas, staphylococcus aureus ve E.coli gibi patojenler için ideal bir üreme alanı haline geliyor. Yatakta çorap giymeyi tercih ediyorsanız, temiz pijama ve temiz yatak çorabı ile yatağa girmenizi tavsiye ederim." Uzman, tene yakın giyilen kıyafetlerin her gün yıkanılması gerektiğini vurguladı.

UYKU SÜRENİZİN UZAMASINI SAĞLIYOR

Dr Lee şunları ekledi: "Uykuya dalmadan önce çekirdek vücut sıcaklığınız düşer. Elleri ve ayakları soğuk olan kişilerin uykuya dalması daha uzun sürer. Çorap giyerek ayaklarınızı ısıtıyorsunuz, kanın cilde akmasına ve kan damarlarının ısıyı dağıtmak için genişlemesine neden oluyorsunuz. Bir grup genç erkek üzerinde yapılan bir uyku çalışmasında yatakta çorap giyenlerin 7,5 dakika daha hızlı uykuya daldıkları, 32 dakika daha uzun uyudukları ve geceleri 7,5 kat daha az uyandıkları görüldü."





