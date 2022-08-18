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Bu sözler İYİ Parti liderini çok öfkelendirdi! Akşener'in Esenyurt'ta saldırıya uğrayan partilileri ziyaretinde arbede

18.08.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün İYİ Parti karavanında görevli parti üyelerine saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu yaralanan partililer olmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Esenyurt'ta darp edilen partilileri ziyaret etti. Ziyareti sırasında Akşener'le bir vatandaş arasında önce sözlü tartışma yaşandı, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Akşener vatandaşa tepki gösterirken korumaların vatandaşı uzaklaştırdığı sırada arbede de yaşandı.

Darp edilen partilileri ziyareti sırasında bir süre kulak verdiği vatandaşın "Başınızdaki başörtüsünü çıkardınız, önünüze attınız" sözlerini duyunca Akşener küplere bindi! Akşener bu sözlere "Yalancısın" diyerek tepki gösterirken korumalar vatandaşı Akşener'in yanından uzaklaştırdı. Gerginliğin yaşandığı bu anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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"ARKADAŞLARIMIZA 25 KERESTE GİBİ ADAM SALDIRDI"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde saldırıya uğrayan partililere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Akşener olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Hem partimizin programını, ilkelerini anlatmak hem de partimize üye kazandırmak üzere bu karavanda görev yapan 2 arkadaşımıza 25 kereste gibi adamın saldırması sonunda o çirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. İYİ Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede."

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"HEPSİ SİYASİ PARTİNİN YÖNETİCİSİ KONUMUNDA"

Partililerin uğradıkları saldırının faillerinin isimlerinin belli olduğunu söyleyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda ama biliyoruz ki; bugünün Türkiye'sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır. Herhangi bir hukuku ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey."

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GERGİNLİK ÇIKTI

Yaptığı açıklamaların ardından Akşener, kendisi ile görüşmek istediğini söyleyen bir kişi ile bir süre konuştu.

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Akşener, "Başınızdaki başörtüsünü çıkardınız önünüze attınız" sözlerine sinirlenen “Yalancısın" diyerek tepki gösterdi. Meral Akşener'in tepki gösterdiği kişiyi korumalar yanından uzaklaştırdı. Bu sırada ufak çapta arbede yaşandı.

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(DHA)

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