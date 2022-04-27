Bu taktik ile elektrik ve su faturanızda tasarruf sağlayabilirsiniz

Her geçen gün gelen zamlar elektrik ve su faturalarına da yansıyor. Özellikle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi hem su hem de elektriği harcayarak faturaları oldukça yükseltiyor Faturaların yüklü gelişini azaltmak adına çeşitli tasarruf yöntemleri aranıyor. Gelen yüksek faturaları düşürmek için bulaşık makinenizde bazı tasarruf taktiklerini kullanabilirsiniz.

FATURALARINIZI DÜŞÜRECEK TASARRUF YÖNTEMLERİ