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Bu taktiklerle spor ayakkabılarınızı senelerce kullanabileceksiniz

21.08.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor ayakkabıları en pahalı ürünler arasında yer alıyor. Her geçen gün fiyatları daha da artıyor. Spor ayakkabılarınızı senelerce yeni gibi kullanmak istiyorsanız bakımına dikkat etmeniz gerekiyor. Ayakkabıcılar spor ayakkabınızı yıllarca kullanmanız için yapmanız gereken basit yöntemleri açıklıyor.

Bu taktiklerle spor ayakkabılarınızı senelerce kullanabileceksiniz

Ayakkabılar gün boyu kire, çamura ve çeşitli darbelere maruz kaldığı için en kolay yıpranan eşyalardan. Kolayca yıpranan, sararan ve şeklini kaybeden spor ayakkabılarınızı çöpe atıyorsanız bu işleme bir dur deyin! Spor ayakkabılarınıza yapacağınız kolay bakımlar ve doğru temizleme yöntemleriyle ayakkabılarınızı yıllarca yeni alınmış gibi kullanabileceksiniz.

KİMYASAL TEMİZLEYİCİLERDEN UZAK DURUN

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Spor ayakkabınız kirlendiğinde hemen kimyasal temizlik malzemelerine başvurmak yerine; ayakkabıyı, öncelikle sadece su kullanarak temizlemeyi deneyin. Su, düşündüğünüzden fazla lekeyi çıkartabilir. Fakat; suyun fazla sıcak olmamasına dikkat edin, sıcak su ayakkabınızı aşındırabilir.

KARBONAT KULLANMAYI DENEYİN

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Karbonat hem ayakkabıdaki kötü kokuyu giderir hem de ayakkabınızı kolaylıkla temizler. Karbonatı bir diş fırçası ile spor ayakkabı üzerindeki lekeli bölgeye hafifçe uygulayın.

ÖZEL FIRÇA KULLANIN

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Deri ayakkabılar bozulmaya daha fazla müsaittir. Dolayısıyla spor ayakkabınız deri ise, özel deri fırçaları ile ayakkabınızı temizleyin. Aksi takdirde temizlerken ayakkabınıza zarar verirsiniz.

VAZELİN KULLANIN

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Eğer spor ayakkabınız deriyse, vazelin hem nemlendirecek -böylelikle kuruyup çatlamayacak- hem de lekeleri çıkaracaktır.

KIRIŞAN AYAKKABILAR İÇİN ÜTÜ YÖNTEMİNİ DENEYİN

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Bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan şeyler, eski gazete kağıtları, bir parça bez veya havlu ve ütü. İlk olarak gazete parçalarını buruşturun ve ayakkabının içinde ayağınız varmış gibi kalıp oluşturacak şekilde ayakkabınıza doldurun. Ayakkabının şeklini koruması için bu aşama önemli. O nedenle, gazete kağıtlarını ayakkabınıza sıkıca doldurduğunuzdan emin olun. Ütülemeyi kolaylaştırmak ve bağcıkların zarar görmesini engellemek amacıyla bağcıkları çözerek çıkartın. Ardından, küçük bir bez parçasını veya el havlusunu su ile nemlendirerek ayakkabınızın buruşuk kısmı üzerine koyun. Orta sıcaklıktaki ütüyü ileri geri hareket ettirerek kırışık olan bölgeyi ütüleyin. Arada bir bezi kaldırarak kırışıklığı kontrol edin. İstediğiniz sonucu alamamışsanız, bezi yeniden ıslatarak bir kez daha ütüleyin. Ütüden ve nemli bezden çıkan buhar, ayakkabı üzerindeki kırışıklığın açılmasını sağlayacaktır. Ayakkabınızın içindeki gazete kağıtlarını çıkarmadan birkaç gün bu şekilde ”kalıpta” beklemesine izin verin.

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