Bu tam bir sürpriz olur: Apple'dan devrim! Rapora göre ekranını büyütüp piyasaya sürecek

Apple MacBook ailesine ARM tabanlı Apple Silicon M serisi işlemciler kullanarak, bir devrim gerçekleştirmişti. Şirket, sırasıyla M1, M1 Pro, M1 Max ve M1 Ultra işlemcilerini Mac cihazlarına yerleştirmişti. Bu cihazlardan biri MacBook Air idi. M1 işlemcili MacBook Air'ı 2020 yılında piyasaya süren Apple'ın şimdi ise yeni bir MacBook Air üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Ancak bu MacBook Air modelinin işlemcisinden çok ekranı ilginizi çekecek gibi görünüyor.

DAHA BÜYÜK EKRANLI MACBOOK AIR!

İddialara göre Apple, yaklaşık 15 inçlik bir ekran boyuta sahip MacBook Air modelinin üzerinde çalışıyor. Halihazırda satışta bulunan 13 inç MacBook Air'ın biraz daha büyüğü olacak model söylenenlere göre 2023'te piyasaya sürülecek.

İLK KEZ DİLE GETİRİLMEMİŞ

Daha önce birçok kaynak, Apple'ın 15 inçlik bir MacBook Air modelini düşündüğünü ortaya çıkarmıştı. Epic Games ve Apple arasında dava sırasında ortaya çıkan e-postalar da Apple'ın 2008'de daha büyük ekranlı 15 inçlik bir MacBook Air modelini düşündüğünü göstermişti.

