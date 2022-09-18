"GTA 6 sızdırıldı" iddiası sosyal medyada gündem oldu! Sürpriz görüntüler paylaşıldı, herkes şaşkın

GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı uzun bir süredir merak ediliyor. En çok merak edilen oyunlardan biri olan GTA 6'nın geliştirme aşamasında olduğu ise biliniyor. Ancak oyunun geliştiricisi olan Rockstar Games ne GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunun kesin yanıtını veriyor ne de GTA 6 gameplay videosu veya GTA 6'ya ait herhangi bir görsel paylaşıyor. Ancak bugün sosyal medyada "GTA 6 sızdırıldı" iddiası konuşuluyor.

GTA 6 SIZDIRILDI MI? GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTILAR

Sosyal medyadaki iddialara göre, oyunun erken geliştirme aşamasından alınmış oyun içi görüntüleri (GTA Gameplay) sızdırıldı. Sızdırılan görüntülerin oyunun geliştirme sürecinden alındığı öne sürüldü.

Henüz iddia aşamasındaki sızıntıyı paylaşan hesap, GTA 6 haritasında, "vice city"nin olabileceğini söyledi.

Paylaşılan görüntüler YouTube ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında dolaşmaya başladı.

Eğer alınan görüntüler gerçekse oyundaki karakterlerden biri kadın olacak.

GTA 6'ya ait görüntülerin sızdırılması hiçbir şekilde beklenmiyordu. Rockstar Games veya Take-Two Interactive'ten henüz "GTA 6 sızdırıldı" iddiasına yönelik bir açıklama gelmedi.

