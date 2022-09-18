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"GTA 6 sızdırıldı" iddiası sosyal medyada gündem oldu! Sürpriz görüntüler paylaşıldı, herkes şaşkın

18.09.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada GTA 6'ya (Grand Theft Auto VI - Grand Theft Auto 6) ait görüntülerle yeni GTA oyununun sızdırıldığı iddia edildi. Hatta gelen bir videonun GTA 6 gameplay videosu olduğu dahi öne sürüldü. İddialara göre, Rockstar Games'in geliştirme aşamasında olduğu GTA 6 haritasına dair bazı detaylar da söz konusu görüntülerde yer aldı. Eğer bu görüntüler gerçekse "GTA 6 ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtını çok yakında alabiliriz.

"GTA 6 sızdırıldı" iddiası sosyal medyada gündem oldu! Sürpriz görüntüler paylaşıldı, herkes şaşkın

GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı uzun bir süredir merak ediliyor. En çok merak edilen oyunlardan biri olan GTA 6'nın geliştirme aşamasında olduğu ise biliniyor. Ancak oyunun geliştiricisi olan Rockstar Games ne GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunun kesin yanıtını veriyor ne de GTA 6 gameplay videosu veya GTA 6'ya ait herhangi bir görsel paylaşıyor. Ancak bugün sosyal medyada "GTA 6 sızdırıldı" iddiası konuşuluyor.

GTA 6 SIZDIRILDI MI? GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTILAR

Sosyal medyadaki iddialara göre, oyunun erken geliştirme aşamasından alınmış oyun içi görüntüleri (GTA Gameplay) sızdırıldı. Sızdırılan görüntülerin oyunun geliştirme sürecinden alındığı öne sürüldü.

Henüz iddia aşamasındaki sızıntıyı paylaşan hesap, GTA 6 haritasında, "vice city"nin olabileceğini söyledi.

GTA 6

Paylaşılan görüntüler YouTube ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında dolaşmaya başladı.

Vice City

2021 GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte GTA 6 özellikleri2021 GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte GTA 6 özellikleri

Eğer alınan görüntüler gerçekse oyundaki karakterlerden biri kadın olacak.

GTA 6'ya ait görüntülerin sızdırılması hiçbir şekilde beklenmiyordu. Rockstar Games veya Take-Two Interactive'ten henüz "GTA 6 sızdırıldı" iddiasına yönelik bir açıklama gelmedi.

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