Bu temizlik yöntemini çok az kişi biliyor! Çamaşır makinesine 3 tane ıslak mendil koyun, farkı görün

Ev hanımlarının çamaşır makinesinden çıkardıkları kıyafetler konusunda sıklıkla dert yandığı soruna karşı mucizevi bir çözüm bulundu. Çamaşır makinesine yalnızca 3 tane ıslak mendil atarak kıyafetlerde bulunan tüyleri ve diğer kalıntıları çıkarabilirsiniz.

TÜYLERİ, KÜÇÜK KUMAŞ PARÇALARINI VE SAÇLARI ÇEKİYOR

Kıyafetlerin yıkama sürecinde, ıslak mendillerin güçlü emici özellikleri sayesinde tüyleri, küçük kumaş parçalarını ve saçları çektiği gözlemlendi.

KIYAFETLER ÇAMAŞIR MEKİNESİNDEN DAHA TEMİZ ÇIKIYOR

Bu durum, kıyafetlerin makineden çıktığında daha temiz ve tüylerden arınmış bir şekilde çıkmasını sağlıyor.

Ev hanımlarının sadece çamaşırlarını makineye atarken içerisine 3 adet ıslak mendil koymanız ve makineyi çalıştırması yetiyor.

