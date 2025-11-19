Bu test çalışan annelere! İşini kolaylaştıracak şey ne?

1/8 Sabah rutininin en kaotik kısmı ne oluyor? Çocuğun giysi krizleri. Kahvaltı hazırlama telaşı. Kaybolan çoraplar, yitip giden moraller. Kendine vakit ayıramamak.

2/8 İşe yetişirken aklından en çok ne geçiyor? Toplantı başlamadan varsam bari. Beslenmeyi koydum mu? Bugün de işimiz mucizeye kaldı. Kahve lazım… Hemen!

3/8 Eve döner dönmez ilk yapmak istediğin şey ne peki? Yemek hazırlamak Çocuğuna zaman ayırmak Oturup sessizliğe gömülmek Hızlıca ortalığı toplamak

4/8 En çok hangi konuda zorlanıyorsun? Zaman yönetimi. Ev işleri. Çocukla kaliteli vakit geçirmek Kendine vakit ayırmak.

5/8 Gün içinde seni en çok motive eden şey ne? Çocuğunun mutluluğu. İşte verimli hissetmek. Ev düzeni. Kendini iyi hissetmek.

6/8 Çocuğun sana en çok ne zaman ihtiyaç duyuyor? Sabahları. Akşam yemek saati. Oyun zamanı. Anne diye bağırdığı her saniye.

7/8 Kendine minik bir lüks seçsen ne olurdu? Spa günü harika olurdu. Dolaba dizilmiş bir sürü yemek çok iyi olurdu. Ev temizliği desteğine asla hayır demem. Bir saat sessizlik yeter bana.