Bu test çalışan annelere! İşini kolaylaştıracak şey ne?
Hem işe hem çocuğa hem eve hem de kendine yetişmeye çalışırken bazen gerçekten süper güçlere ihtiyaç duyuyorsun. Gün içinde koştur koştur her şeyle ilgileniyorsun ama tek bir küçük destek bile hayatını çok daha kolay hale getirebilir.
14.11.2025 00:45
Haydi, işini kolaylaştıracak o şeyi birlikte bulalım!
1/8
Sabah rutininin en kaotik kısmı ne oluyor?
Çocuğun giysi krizleri.
Kahvaltı hazırlama telaşı.
Kaybolan çoraplar, yitip giden moraller.
Kendine vakit ayıramamak.
2/8
İşe yetişirken aklından en çok ne geçiyor?
Toplantı başlamadan varsam bari.
Beslenmeyi koydum mu?
Bugün de işimiz mucizeye kaldı.
Kahve lazım… Hemen!
3/8
Eve döner dönmez ilk yapmak istediğin şey ne peki?
Yemek hazırlamak
Çocuğuna zaman ayırmak
Oturup sessizliğe gömülmek
Hızlıca ortalığı toplamak
4/8
En çok hangi konuda zorlanıyorsun?
Zaman yönetimi.
Ev işleri.
Çocukla kaliteli vakit geçirmek
Kendine vakit ayırmak.
5/8
Gün içinde seni en çok motive eden şey ne?
Çocuğunun mutluluğu.
İşte verimli hissetmek.
Ev düzeni.
Kendini iyi hissetmek.
6/8
Çocuğun sana en çok ne zaman ihtiyaç duyuyor?
Sabahları.
Akşam yemek saati.
Oyun zamanı.
Anne diye bağırdığı her saniye.
7/8
Kendine minik bir lüks seçsen ne olurdu?
Spa günü harika olurdu.
Dolaba dizilmiş bir sürü yemek çok iyi olurdu.
Ev temizliği desteğine asla hayır demem.
Bir saat sessizlik yeter bana.
8/8
Son olarak, en sık kurduğun anne cümlesi bunlardan hangisi?
