Bu ürünler yok satıyor! İşte 23 - 29 Eylül haftasının çok satan ürünleri

23-29 Eylül haftasının çok satanlar listesinde sadece ihtiyacınıza yönelik ürünleri değil aynı zamanda kullanıcı yorumlarına dayanarak kalitesini kanıtlamış ürünleri de bulabilirsiniz. Elektronik aletlerden ev dekorasyon ürünlerine kadar geniş bir yelpazede olan bu ürünler, pratiklik ve şıklığı bir araya getiriyor. Eğer siz de evinizde ya da günlük yaşamınızda yeni ve işlevsel ürünler arıyorsanız bu haftanın çok satanlarına bir göz atmak isteyebilirsiniz!

1. Uzun süreli serinlik: Stanley Go Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos (0,70 lt)

Termos satın almak isteyenlerin 1 numaralı tercihi Stanley Go Quick Flim Paslanmaz Çelik Termos, 18/8 paslanmaz çelik malzemesi ile hem dayanıklı hem de güvenli bir kullanıma sahip. Çift duvarlı vakum izolasyonu ile içecekleri 12 saate kadar soğuk, 8 saate kadar sıcak ve 40 saate kadar buz gibi muhafaza edebilen Stanley Go Quick Flip termos, macera severler ve yoğun şehir yaşamına sahip olanlar için mükemmel bir seçenek. Termosun sızdırmaz kapağı sayesinde ürünü çantanıza atabilir, kullanım sonrası ürünün tüm parçaları bulaşık makinesine atarak termosun temizliğini kolayca yapabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Stanley termosun içeceği uzun süre soğuk ile sıcak tutma özelliğinden çok memnun. Özellikle sızdırmaz kapağı ve kuvvetli yapısı, birçok kişiye güven veriyor. Ayrıca, temizliğinin kolay ve termos ağzının geniş olması sayesinde zahmetsizce içecek doldurulabilmesi de övülen özellikler arasında.

2. Anılarını ölümsüzleştiren: Fujifilm Instax Mini Film Çift (20 Adet)

Anılarınızı saniyeler içinde somut hale getiren Instax Mini Film’in 20 adetlik paketiyle her anı ölümsüzleştirmek için bolca şansınız var. Bu haftanın çok satan ürünlerinden olan ürünlerinden Fujifilm Instax Mini Film Çift ile renkli ve canlı baskılarıyla sevdiklerinizle anılarınızı paylaşarak harika bir deneyim yaşayabilirsiniz. Instax Mini uyumlu film, makinenin arka kapağını açmadan kullanmalısınız böylece tüm pozlarını kayıpsız şekilde kullanabilirsiniz. Kompakt boyutu sayesinde her yere rahatça taşıyabilir, partilerde, tatillerde veya günlük anlarında mükemmel kareler yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar Instax Mini Film’in renk kalitesine ve baskı hızına bayılıyor. Çoğu yorumda, filmlerin son derece net ve parlak olduğu, fotoğraf çekmenin eğlenceli olduğu vurgulanıyor. Özellikle seyahat edenler, her karede özel bir anı yakaladıklarını söylüyor. Ayrıca, filmin uzun süre saklanabilir olması da sıkça övülen özelliklerden.

3. Yüksek ses kalitesi ve taşınabilirlik: Sony Mdrex15Apb Siyah Kablolu Kulak İçi Kulaklık

Sony Mdrext 15ApB Siyah Kablolu Kulaklık bu haftanın çok satan ürünlerinden! Sony'nin kulak içi kulaklıkları, hem müzik keyfini en iyi şekilde yaşamak hem de telefon görüşmelerini kolayca yapmak isteyenler için ideal. 9 mm neodimyum sürücülerle donatılan kulaklık, dengeli bir ses sunuyor. Yumuşak silikon uçları kulağınıza tam oturuyor ve uzun süre kullanımda bile ağrı vermiyor. Hafif yapısıyla her yerde yanınızda taşıyabilir, kabloya dolanmadan müziğinizi keyifle dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda mikrofonlu özelliği ile gelen aramaları hemen cevaplayabilir, stereo sesle müzik keyfinizi artırabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Sony Mdrex15Apb kulaklık, kullanıcılar tarafından ses kalitesi ve konforu açısından oldukça beğeniliyor. Yorumlarda özellikle bas performansının güçlü olduğu ve silikon uçların kulağa iyi oturduğu belirtiliyor. Bunun yanında kulaklığın dayanıklılığı ve hafifliği, hem spor yaparken hem de günlük kullanımda oldukça pratik bulunuyor.

4. Yaratıcılığın yeni adı: Cisteen iPad (2018-2024) için Beyaz Stylus Kalem

iPad'ların kullanıcıların favorisi olduğu bir gerçek! iPad’inizde çizim yapmayı veya not almayı daha keyifli hale getiren beyaz stylus kalem, iPad kullanıcılarının tercihi! Hassas uçları ve eğim sensörüyle tam bir profesyonel deneyim yaşatan stylus kalem ile eğim sensörü sayesinde farklı kalınlıkta çizgiler çizebilir, ürünün avuç içi reddi özelliği ile ekrana dokunarak serbestçe çalışabilirsiniz. Üstelik, Bluetooth veya ek bir uygulamaya gerek kalmadan sadece dokunmatik düğmeyle kullanıma başlayabilirsiniz. 90 dakika şarj ile 20 saat kullanım süresi olan stylus kalem, uzun pil ömrü ile yaratıcılığınızı kesintisiz şekilde ortaya koymanıza yardımcı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, stylus kalemin akıcı yazım deneyiminden ve zahmetsiz kullanımından oldukça memnun. Çizim yapan kullanıcılar, özellikle kalemin yüksek hassasiyeti ve gecikme olmadan çalışma özelliğinden övgüyle bahsediyor. Ayrıca pil ömrünün uzun olması ve USB-C hızlı şarj özelliği de kullanıcılar arasında en çok beğenilen özelliklerden.

5. 57 saat kesintisiz müzik: JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Siyah Kulak Üstü Kulaklık

Her daim popüler olan JBL Tune 520BT, 57 saate kadar pil ömrüyle uzun süreli bir müzik deneyimi sunarken 32 mm sürücüleriyle de JBL'in saf bas ses kalitesini doyasıya yaşatıyor. Bluetooth 5.3 teknolojisi ile yüksek kalitede müzik dinleme keyfini kablosuz olarak yaşayabilir, EQ ayarlarını uygulama üzerinden kişiselleştirerek müziğinizi size en uygun şekilde dinleyebilirsiniz. Kolay katlanabilir dizaynı ile her yere rahatlıkla taşıyabilir, gelen aramaları da eller serbest modunda çabucak cevaplayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

JBL Tune 520BT, kullanıcılar tarafından özellikle pil ömrü ve ses kalitesi açısından oldukça beğeniliyor. Birçok yorumda, kulaklığın günlerce şarj edilmeden kullanılabildiği ve seslerin oldukça iyi olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda kulaklığın hafif oluşu, uzun süreli kullanımlarda bile konfor veriyor.

6. Her duruma uygun: Levi's 512 Slim Taper Jeans Erkek Açık Mavi Kot Pantolon

Havaların serinlemeye başlamasıyla beraber kot pantolon sezonu da açıldı! Levi's 512 Slim Taper, dar kesimi ve her zevke hitap eden tasarımıyla her ortamda giyilebilecek bir kot pantolon. %99 pamuk ve %1 elastan içeriğiyle esneklik sağlayan kot, günlük kullanımda hoş bir duruş sergiliyor. Kalçadan bileğe doğru incelen dar kesimiyle modern bir görünümü olan pantolon, klasik modeliyle Levi’s markasının ikonik tarzını yansıtıyor. İster günlük bir kombin yapın ister daha özel bir akşam yemeğine gidin; Levi's pantolon her durumda sizi şık gösterecek.

Kullanıcılar ne diyor?

Levi's 512 kullanıcıları, pantolonun hem iyi görünmesi hem de konforlu olmasından oldukça memnun. Yorumlarda pek çok kişi pantolonun vücuda tam oturduğu ve hareket halindeyken de sorun yaşamadıklarını belirtiyor. Ayrıca dayanıklı kumaşı ve uzun ömürlü kullanımı da sıkça övülen noktalar arasında.

7. Hızlı ve ferah koşu: Under Armour UA Charged Assert 10 Erkek Siyah Koşu Ayakkabısı

EVA tabanlık sayesinde ayağınız her adımda rahat ederken nefes alabilen file üst kısmı ile terlemeyi minimumda tutarak gün boyu ferah bir his sunan Under Armour koşu ayakkabısı, konforu ve performansı bir araya getiriyor. Charged Cushioning orta tabanı basınçla kalıplanmış köpük teknolojisiyle hızla tepki veriyor, bu da antrenmanlarınızda performansınızı artırmanıza yardımcı oluyor. Güç isteyenler için darbe alan bölgeleri kaplayan kauçuk dış taban ise ekstra koruma yapıyor. Siyah rengiyle günlük kullanıma da uygun olan ayakkabı, sağlam yapısıyla her zaman size eşlik edecek.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar Under Armour ayakkabıyı oldukça kaliteli buluyor ve özellikle koşu yaparken ayağı desteklediğini belirtiyor. Birçok yorumda, ayakkabının hafifliği ve yastıklama sistemi övgü alıyor. Ayakları fazla terleyen kullanıcılar da ayakkabıyı uzun süre kullansalar bile ferah bir his verdiğini yazıyor.

8. Şıklığı ve yumuşaklığıyla öne çıkan: DeFacto Kadın Basic V Yaka Ekstra Yumuşak Dokulu Kırmızı Triko Kazak

Kazak mevsimi geldi çattı! Sade ve zarif modeliyle dikkat çeken DeFacto kazak, V yaka detayı ile spor ve klasik kombinlere kolay uyum sağlıyor. Ekstra yumuşak dokusu ise soğuk havalarda sıcak tutarken teninizde ipeksi bir his bırakıyor. İnce kalınlıktaki triko modeli ile sonbahar ve kış mevsimlerinde ideal bir tercih olan kazağın kırmızı rengiyle hem enerjik hem de dikkat çekici kombinler oluşturabilirsiniz. Tayt ya da pantolonla da zahmetsizce kombinleyebilir, gün boyu rahat hissedebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda kazak, yumuşak dokusu ve sıcak tutma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Özellikle yumuşak dokusunun ciltte hoş bir hissiyat bıraktığını ve kazağın günlük kullanıma çok uygun olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda kazağın ”Kumaşı gayet güzel sıcak tutuyor, mevsim geçişleri için ideal.” olduğunu dile getiriyor.

9. Yağmurlu ve güneşli günler için: Zeus&Co. Otomatik Rüzgarda Kırılmayan Lacivert Şemsiye

Bu sonbahar günlerinde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Zeus&Co. lacivert şemsiyeyi, otomatik açılıp kapanabilen mekanizması ile aniden bastıran yağmurlarda hızlıca kullanabilirsiniz. Özel kaydırmaz tutma sapı ile elinizden kaymaz, rüzgarla ters dönmeye karşı tasarımı ise şemsiyenizi uzun süre sorunsuzca kullanmanızı destekler. Kir ve su tutmayan kumaş yapısıyla hem temizlemesi basit hem de her koşulda sizi koruyan ürün, kılıfı ile de şemsiye taşımayı dertsiz hale getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar şemsiyenin rüzgara karşı dayanıklılığından oldukça memnun. Özellikle güneşli ve rüzgarlı havalarda formunu koruması büyük beğeni topluyor. Şemsiyenin, otomatik açma mekanizmasının yanında sıcak yaz günleri için de harika bir ürün olduğu söyleniyor.

10. Evinizde renkli ve akıllı aydınlatma: TP-Link Tapo L530E Çok Renkli Akıllı Wi-Fi Ampul

Akıllı teknolojiler kullanıcılar arasında popüler olmayı sürdürüyor. Tapo uygulaması ile telefonunuzdan zahmetsizce kontrol edip istediğiniz renkteki ışığı seçerek atmosferi değiştirebileceğiniz TP-Link Tapo L530E akıllı ampul, evinize renk katmakla kalmıyor aynı zamanda Alexa ve Google Assistant ile uyumlu olması ile sesli komutlarla çabucak açıp kapatılabiliyor. Ayrıca zamanlayıcı ayarlayarak ışıkların otomatik olarak yanmasını sağlayabilirsiniz. Hub gerektirmeyen akıllı ampulün çok renkli özelliğiyle ister romantik bir akşam yemeği ister canlı bir parti ortamı yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlar, ampulün kullanım kolaylığını ve renk seçeneklerinin çok zengin olduğunu vurguluyor. Özellikle uzaktan kontrol edebilme özelliği büyük beğeni toplarken sesli komutlarla kontrolün oldukça iyi yapılabildiği belirtiliyor. Kullanıcılar bunun yanı sıra renk değiştirme fonksiyonunun hem eğlenceli hem de işlevsel olduğunu dile getiriyor.

11. Odanıza zarif ve eğlenceli bir dekor için: LEGO Icons Kiraz Çiçekleri Çiçek Modeli Yapım Seti (430 Parça)

Diğer LEGO çiçek setleriyle birleştirip rengarenk bir aranjman oluşturabileceğiniz LEGO Kiraz Çiçekleri seti, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden harika bir dekorasyon. 430 parçadan oluşan set, pastel pembe ve beyaz tonlarındaki tomurcuklarıyla gerçek bir kiraz ağacını andıran zarif bir model ortaya çıkarıyor. İki ayrı dal olarak tasarlanan çiçekleri kişiselleştirerek kendi stilinizi yansıtabilirsiniz. Bu model, bahar esintisini evinize taşırken LEGO severler için de keyifli bir aktivite sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, setin hem eğlenceli bir yapım sürecine sahip hem de tamamlandığında göz alıcı bir dekorasyon olduğunu belirtiyor. Birçok kişi, çiçeklerin pastel tonlarının odalarına hoş bir hava kattığını vurguluyor. Ek olarak setin karmaşıklığının dengeli olması sayesinde çocuklar ve yetişkinler tarafından da keyifle yapıldığı söyleniyor.

12. Çok fonksiyonlu ve pratik: Sentor Çok Fonksiyonlu LED Akrobat Masa Lambası

Masanızda sık sık ders çalışıyor veya günümüzün popüler çalışma düzeni "evden" çalışıyor olun, çalışma alanınızın konforlu olması çalışma veriminizi artıracak bir detay! Masanıza enerji ve şıklık katmak için tasarlanan Sentor LED Akrobat Masa Lambası, 7 cm kalınlığındaki masalara hızlıca monte edilebilen güçlü mandalıyla sabit bir duruşa sahip. 52 cm'lik akrobatik metal gövdesi ile dilediğiniz şekli verip ışığı istediğiniz noktaya odaklayabileceğiniz lamba, hem işlevsel hem de modern bir modele sahip. Göz yormayan ışığı ile odanızda başka bir ışığa ihtiyaç duymadan kitap okuyabilir veya bilgisayar başında çalışabilirsiniz. Aynı zamanda üç farklı ışık tonu (beyaz, gün ışığı ve sıcak ışık) arasında geçiş yaparak ortamın ambiyansını değiştirebilir ya da ışık şiddetini istediğiniz seviyeye getirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, lambanın ışık kalitesinden ve fonksiyonelliğinden çok memnun. Birçok kişi, özellikle göz yormayan ışık yapısının ve üç farklı renk tonunun gece okuma ve çalışma açısından büyük bir avantaj olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kuvvetli mandalı ile masaya kolayca tutunabilmesi ve USB ile çalışabilmesi de kullanıcılar tarafından çokça övülüyor.

13. Yüksek performanslı ve esnek: Philips XC7040/01 PowerCyclone 8 Şarjlı Dik Süpürge

Toz haznesi sorunsuzca çıkarılıp hijyenik bir şekilde boşaltılabilen Philips XC7040/01 PowerCyclone 8, kablosuz kullanımı ve uzun süreli performansıyla ev temizliğini zahmetsizleştiriyor. En düşük açılarda bile manevra kabiliyeti sunarak mobilyaların altına tamamen düz bir şekilde girebilen Philips süpürge, 360 derece emiş başlığı ile sadece ileri değil geri çekişlerde de toz ve kiri başarıyla topluyor. 25,2 V lityum iyon pilleriyle tek şarjda 65 dakikaya kadar çalışma süresi ile geniş alanları çabucak temizliyor. Üstelik el tipi ünite olarak da kullanılabilen Philips dikey süpürge bu haftanın çok satanları arasında.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, süpürgenin yüksek emiş gücünden ve uzun pil ömründen oldukça memnun. Özellikle kablosuz olmasıyla ev içinde rahatça gezebilmenin ve alçak mobilyaların altına bile ulaşabilmenin büyük bir avantaj olduğunu söylüyorlar. Bunun yanında, süpürgenin hafif olması da birçok kullanıcı tarafından seviliyor.

14. Sağlam ve konforlu: Salomon Alphacross 5 Erkek Gri Yürüyüş Ayakkabısı

Hem doğa koşularında hem de günlük yürüyüşlerde kullanabileceğiniz Salomon Alphacross 5, her türlü arazide performans veren ve su geçirmezliğiyle öne çıkan bir yürüyüş ayakkabısı. Contagrip kauçuk tabanı ile çamurlu ya da kaygan zeminlerde bile güçlü bir tutuş veren ayakkabı, Fuze Surge köpüklü orta tabanı ve yumuşak astarı ile ayakta uzun süre ferahlık verirken esnekliğiyle de konforlu bir deneyim yaşatıyor. Aynı zamanda şık tasarımıyla outdoor aktiviteler dışında da tercih edilebilen Salomon yürüyüş ayakkabısı, bu hafta çok satanlar arasında girmeyi başardı.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Alphacross 5'in zorlu arazilerde sağladığı mükemmel tutuş ve su geçirmez oluşundan oldukça memnun. Ayakkabının hafifliği ve uzun yürüyüşlerde bile konfor sunması öne çıkan diğer detaylar arasında. Buna ek olarak ayakları sıkmadan sarıyor olması da kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

15. Günlük kullanım için ideal: Zwilling Koyu Yeşil İçecek Şişesi (680 ml)

Geldik çok satanlar listemizin son ürününe. Hem estetik hem de fonksiyonel dizaynıyla öne çıkan Zwilling Koyu Yeşil İçecek Şişesi, 680 ml kapasitesi ile gün boyu yeterli sıvı alımını destekliyor. Tritan malzemeden üretilen şişe, hafif, kırılmaz ve BPA içermemesiyle de sağlıklı ve güvenli bir kullanıma sahip. Şişenin meyve süzgeci ile suyunuzu meyve ile tatlandırabilir, büyük ağızlı modeli ile kolayca içeceğinizi doldurabilirsiniz. Ayrıca, güvenlik kilidi ile sızıntı yapmaz ve silikon tutma halkası ile bileğinizde taşıması da oldukça pratik.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Zwilling şişenin hafifliği ve dayanıklılığından çok memnun. Özellikle sızdırmaz yapısı ve rahat taşınabilir oluşu birçok kişi tarafından beğeniliyor. Bunun yanında meyve ekleyebilme özelliği de oldukça övülüyor.

