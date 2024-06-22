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  4. Bu uygulamaya bakmadan ev satın almayın! Tamamen ücretsiz: İşte her vatandaşın kullanabileceği Deprem Bilgi Sistemi

Bu uygulamaya bakmadan ev satın almayın! Tamamen ücretsiz: İşte her vatandaşın kullanabileceği Deprem Bilgi Sistemi

22.06.2024 15:07
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6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'deki herkesin ana gündemi yapıların sağlamlığı oldu. Yapılar kadar önemli bir konu daha var, o da zemin. Ancak zeminin sağlamlığını ölçebilecek bir teknolojiye herkes ulaşmıyordu. Yeni geliştirilen Deprem Bilgi Sistemiyle isteyen her vatandaş istediği bölgenin zeminin durumunu ücretsiz öğrenebilecek. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirilen uygulamada bilgiler Amerikan Jeoloji Servisi'nden alındı.

Bu uygulamaya bakmadan ev satın almayın! Tamamen ücretsiz: İşte her vatandaşın kullanabileceği Deprem Bilgi Sistemi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çözüm ortaklarıyla harita üzerinden seçilen noktanın zemin bilgilerini gösteren internet tabanlı Deprem Bilgi Sistemi uygulamasını geliştirdi. Prof. Dr. Kutoğlu, “Bu uygulama sayesinde artık vatandaşlarımız kendi oturdukları yerle ilgili ya da ev satın almak istedikleri yerle ilgili genel anlamda mahalle bazında, zemin durumuyla ilgili bilgi edinme kolaylığına erişecekler. Burada zemin sağlam mı, hangi seviyede, bunları sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiğimiz siteye girerek özgürce, hiçbir bedel ödemeden öğrenebilecekler” dedi.

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BİLGİLER AMERİKAN JEOLOJİ SERVİSİ'NDEN ALINDI

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, üniversitenin çözüm ortaklarıyla Türkiye’deki her noktanın zemin bilgilerini gösteren internet tabanlı, interaktif bir ‘Deprem Bilgi Sistemi’ uygulaması geliştirdi. Amerikan Jeoloji Servisi’nin zemin bilgilerinin kullanıldığı uygulamada, 925x740 metre alanlar arasındaki zemin yapıları görülebiliyor. Ticari veya kötüye kullanımın önüne geçebilmek için günlük 5 tıklama hakkıyla sınırlandırılan uygulama, www.deprembis.com.tr adresinden vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu.

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HER VATANDAŞ ÖĞRENEBİLECEK

Türkiye’de deprem haberlerinin gündem yarattığını ve vatandaşlarda tedirginliğe neden olduğunu anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, “Depremler sürekli gündeme geliyor, haberler çıkıyor. Bu haberlerde bazı illerin, ilçelerin, mahallelerin isimleri sayılıyor. Bu anlamda aslında zeminlerin bütün bir ilin, ilçenin zemininin kötü olması diye bir şey söz konusu değil. Zeminle ilgili süreksizlik söz konusu. Bir ilçenin belli kısımları zemin açısından iyi olabilirken başka bir kısmı kötü olabiliyor. Genel kapsamda il, ilçe ismi sayıldığında vatandaşlar tamamen evleri ve zemin bilgisiyle ilgili kuşkuya düşebiliyorlar. Biz bununla ilgili vatandaşlarımıza sağlıklı bilgi verebilmek için kendi konumlarında zemin durumlarını öğrenebilecekleri bir web tabanlı uygulama yapmak istedik” dedi.

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TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK

Amerikan Jeoloji Servisi’nin zemin bilgilerinden yararlandıklarını belirten Kutoğlu, şöyle konuştu:

“Bunun için de Türkiye’nin tüm zemin bilgilerini içeren, jeofizik verilerini içeren bilgileri Amerikan Jeoloji Servisi’nden temin ettik. Bu zemin bilgilerini, verileri işleyen bir algoritma kullanarak bunu web tabanlı çalışacak şekilde, vatandaşlarımıza kendi evlerinin adreslerini girdiklerinde ya da mobil cihazlarda konum bilgisini açarak zemin bilgisini öğrenebilecekleri bir interaktif etkileşimli uygulama geliştirdik. Bu uygulama sayesinde artık vatandaşlarımız kendi oturdukları yerle ilgili ya da ev satın almak istedikleri yerle ilgili genel anlamda mahalle bazında, zemin durumuyla ilgili bilgi edinme kolaylığına erişecekler.

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Burada zemin sağlam mı, hangi seviyede, bunu www.deprembis.com.tr olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdikleri siteye girerek özgürce, hiçbir bedel ödemeden bunu öğrenebilecekler. Böylece de vatandaşlarımız her çıkan haberde kendi zemin ve lokasyonlarıyla ilgili endişeye kapılıp kapılmama noktasında kendileri sorgulama yapabilecek. Bu veri, 740 metreye 925 metrelik bir çerçeve içerisinde bilgi sağlıyor. Elbette en sağlıklı bilgi parsel bazında yapılacak zemin etüdü ile elde edilebilir, bizim bu uygulamamız sayesinde ise vatandaşlar en azından, alan bazında durumlarını görebilecekler. Amerikan Jeoloji Servisi’nden sağladığımız verilere dayanarak ürettiğimiz bu uygulama en azından mahalle bazında vatandaşlarımıza bilgi verecek.”

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FAY HATLARI VE MUHTEMEL DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ DE EKLENECEK

Fayları ve oluşturabilecekleri deprem büyüklüğünü de uygulamaya eklemek için çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, “Zemin bilgilerini sorgulama birinci faz. İkinci fazın üzerinde şu anda arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bir sonraki aşamada, vatandaşlar hem bölgelerindeki fayları görebilecekler hem de bu fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini, en son kaç yılında kırıldığını ve o günden bugüne ne kadar enerji biriktirmiş olduğunu görebilecekleri şekle getireceğiz. Bu yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
deprem bilgilendirme zemin
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