Bu virüs rahim ağzı kanserine sebep oluyor

HPV, Human Papilloma olarak adlandırılan bir virüstür. Bu virüs, genital bölgelerde küçük siğillere neden olmaktadır. Erkeklerde ve kadınlarda görülebilen bu virüs türü kadınlarda rahim ağzı kanseri riskini artırmaktadır.

HPV NASIL BULAŞIR?

Bu virüsün ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinde bulunduğu gözlemlenmektedir. Günümüzde cinsel temas ile bulaşan hastalıklar içerisinde önemli bir yer arz etmektedir.

En fazla bulaşım şekli, cinsel temas yoluyla olmaktadır. Bunlar genital mukozalara ve deride lezyonlara neden olmaktadır. Bu nedenden dolayı, korunmasız cinsel ilişkiler sırasında bulaşma şansı daha yüksektir. Deriden de bulaşan bir virüs olduğu için, kondom veya benzeri ürünler kullanıldığı takdirde bile bu virüsün bulaşması söz konusudur. Başkasının kıyafetini giymek, kişinin direkt tenine temas eden; ağda, jilet gibi şahsi eşyalarını kullanmak bu virüse davetiye çıkarıyor.

HPV'NİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Cinsel temasla bulaşan hastalıkların çoğu belirgin belirtiler vermezler. HPV'de bunlardan bir tanesidir. HPV'nin en önemli belirtisi, genital bölgede siğillerin ortaya çıkmasıdır. Siğiller karnabahar şeklinde öbekler halinde meydana çıkmaktadır. Hastalıkta siğil çeşidi çok olduğu için bu durum karışıklığa sebebiyet vermektedir, doğru teşhis için mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.