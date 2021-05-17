Bu virüs rahim ağzı kanserine sebep oluyor

HPV, Human Papilloma olarak adlandırılan bir virüstür. Bu virüs, genital bölgelerde küçük siğillere neden olmaktadır. Erkeklerde ve kadınlarda görülebilen bu virüs türü kadınlarda rahim ağzı kanseri riskini artırmaktadır.
Bu virüsün ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinde bulunduğu gözlemlenmektedir. Günümüzde cinsel temas ile bulaşan hastalıklar içerisinde önemli bir yer arz etmektedir.
En fazla bulaşım şekli, cinsel temas yoluyla olmaktadır. Bunlar genital mukozalara ve deride lezyonlara neden olmaktadır. Bu nedenden dolayı, korunmasız cinsel ilişkiler sırasında bulaşma şansı daha yüksektir. Deriden de bulaşan bir virüs olduğu için, kondom veya benzeri ürünler kullanıldığı takdirde bile bu virüsün bulaşması söz konusudur. Başkasının kıyafetini giymek, kişinin direkt tenine temas eden; ağda, jilet gibi şahsi eşyalarını kullanmak bu virüse davetiye çıkarıyor.
Cinsel temasla bulaşan hastalıkların çoğu belirgin belirtiler vermezler. HPV'de bunlardan bir tanesidir. HPV'nin en önemli belirtisi, genital bölgede siğillerin ortaya çıkmasıdır. Siğiller karnabahar şeklinde öbekler halinde meydana çıkmaktadır. Hastalıkta siğil çeşidi çok olduğu için bu durum karışıklığa sebebiyet vermektedir, doğru teşhis için mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.
HPV'nin büyük problemi, rahim ağzı kanserine neden olmasıdır. Bu virüslerin, rahim ağzı kanserinin yaklaşık olarak yüzde 99.7'sine neden oldukları söylenmektedir. Özellikle kadın sağlığı açısından bu durum çok önem arz etmektedir. Çünkü kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü rahim ağzı kanseridir.
Hastalığın tedavisi için bu durumun bilinmesi çok önemlidir, hastalık rutin taramalarla ortaya çıkmaktadır. Genellikle rahim ağzından alınan pap-smear ile rahim ağzı kanserinin erken tanısı konulabilir veya lezyonlar başlamadan önce tespit yapılabilir.
Her hastalık gibi HPV'de de erken tanı ve tedavi çok büyük bir öneme sahiptir. Virüs vücuttan tamamen atılamıyor ancak siğillerin yok edilip deriyi temizleme işlemi yapılabiliyor. Bazı siğiller cerrahi müdahale ile yakma veya dondurma şeklinde temizlenebiliyor.
Uzmanlar, hastalıktan korunmak için ilişki sırasında korunma gerektiği konusunda uyarıyor ve siğillerle karşılaşma durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını tavsiye ediyor.
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