Bu, Xiaomi 12 mini'ye ilk bakışımız olabilir! iPhone 13 mini rakibi telefonun tasarımı böyle mi olacak?

Xiaomi, iPhone 13 mini'ye rakip olarak Xiaomi 12 mini modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Bazı kaynaklar, böyle bir iddianın arkasında bulunuyor. Burada 6 inç altı bir ekrana sahip telefondan bahsediliyor. Şu anda Xiaomi'den resmi bir açıklama yok. Ancak sızıntılar geldikçe geliyor. Bu konuda yapılan son bir sızıntı ise telefonun tasarımı hakkında oldu. Öyle ki bu, resmi açıklama olmasa da Xiaomi 12'ye ilk bakışımız olabilir.

XIAOMI 12 MINI'NİN TASARIMI ORTAYA ÇIKTI

Bir kaynak, Twitter hesabından Xiaomi 12'e ait olduğunu iddia ederek bir fotoğraf yayınladı. Fotoğraf için "Xiaomi 12'ye ilk bakış" ifadesini kullanan kaynak, başka herhangi bir bilgi vermedi. Eğer bu fotoğraf doğruysa Xiaomi 12 mini, Xiaomi 12, 12X ve 12 Pro'dan oldukça farklı bir tasarıma sahip olacak demektir. İddialara göre ise Xiaomi 12 mini'de 6 inçten daha küçük bir AMOLED ekran ve Snapdragon 870 işlemci yer alacak.

Neredeyse aralık ayından bu yana konuşulan Xiaomi 12 mini'nin şimdiye kadar geleceğine dair herhangi bir resmi kanıt bulunamadı. Buna ek olarak, fotoğrafı paylaşan kaynağın da daha önce çok daha farklı bir tasarıma sahip bir Xiaomi 12 mini görüntüsü yayınladığını söyleyelim.

Yani Xiaomi 12 veya bu görüntüdeki tasarım doğru çıkmayabilir ve daha önceki pek çok söylenti gibi asılsız çıkarak uçup gidebilir.

