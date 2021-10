Bu yıla damga vuran saten elbiseleri kombinleyebileceğiniz kazak/bot modelleri

"Modanın sınırı yoktur!" derler, gerçekten de doğru. Her yeni yıl farklı farklı kombinler moda haline geliyor. Çoğumuz da modaya uymak için gayret gösteriyoruz. Yaz aylarında saten elbisenin trend olduğunu görmüştük. Kışa doğru yaklaşırken satenden vazgeçemediğimiz yetmiyormuş gibi bir de kazak geçirivermişiz. Aslında bu kombin kemer ve botla tamamlandığında oldukça tarz duruyor. Siz de kışın en tarz kadını olmak istiyorsanız hiç vakit kaybetmeyin. Bu yıla damga vuran saten elbise kombini için uygun kazak ve botları listeledik!

Saten elbiselere en çok salaş kazaklar yakışıyor!

Öncelikle saten elbiselerle kombinleyeceğiniz kazağın dar olmaması gerekiyor. Daha tarz bir görünüm elde etmek için salaş kazakları seçebilirsiniz. Dilerseniz oversize bir kazak bile tercih edebilirsiniz. Şimdi size göstereceğimiz kazak oversize olmasa da salaş forma sahip bir trikodan oluşuyor. Düz kesim oluşu ve dokulu kumaşı ile son derece şık duran bir ürün. Odji Ultra Kadın Kazak'ı saten elbisenin üzerine kemerle kullandığınızda ve kazağın ön kısmını kemere sıkıştırdığınızda çok tarz bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Bel hizasında üretilen Odji Ultra Kadın Kazak'ı satın almak için tıklayabilirsiniz!

Elbise-kazak kombininizi yumurta topuk bir botla tamamladığınızı düşünün! Şahane olmaz mı?

Sateni şıklaştıran şeylerden biri de tabii ki topuklu ayakkabı. Saten elbisenizi on kat daha şık hale getirmek için topuklu kullanmalısınız. Bot önerilerimizden ilkini yumurta topuk bir model ile veriyoruz. Hem sivri burunlu hem deri hem de mini topuklu olması Nine West Shine Siyah Kadın Topuklu Bot'u tasarım harikası haline getiriyor. Bot küçük topuklarınızın hemen üstünde bitiyor. Nine West Shine Siyah Kadın Topuklu Bot'u hem şık mekanlarda hem günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Nine West Shine Siyah Kadın Topuklu Bot'u incelemek için tıklayın!

Saten gömleğinizi çizgili oversize bir kazakla hayal edin!

Çizgili gömlekleri ve tişörtleri hepimiz çok seviyoruz. Bu kez de çizgili aşkımızın kazakla bütünleştiği harika bir model ile karşınızdayız. Fotoğrafta gördüğünüz gibi Happiness İst. Kadın Yeşil Krem Polo Yaka Oversize Triko Kazak, V yaka ile polo yakanın birleşiminden oluşuyor. Omuzlardan düşük bir modele sahip olan bu triko kazağı bir ton koyu yeşil bir saten elbiseyle kombinleyebilirsiniz. Belinize de aynı ton yeşil bir kemer taktınız mı kombininiz tamamdır!

Happiness İst. Kadın Yeşil Krem Polo Yaka Oversize Triko Kazak'ı buradan sepetinize atabilirsiniz!

Işıl ışıl parlayan saten elbisenizin altında süet dizüstü bir çizme...

Kışın giyilen elbiselerin altına çizmeler şüphesiz ki çok yakışıyor. "Süet, deri, nubuk fark etmez; ben çizmeciyim!" diyorsanız buyurun! Satenin parlayan görüntüsünü süet çizme ile birleştirmeye karar verdik. Üstelik bu çizmemiz sıradan bir çizme değil. Saten elbise ve kazak gibi ilginç bir kombini İrmona Lady Vizon Süet Dizüstü Streç Çizme'nin patlatacağını düşünüyoruz. Elbisenizi mini de seçseniz diz altı da seçseniz fark etmez. Çünkü İrmona Lady Vizon Süet Dizüstü Streç Çizme her boy elbiseye uyum sağlıyor.

İrmona Lady Vizon Süet Dizüstü Streç Çizme'yi satın almak için tıklayın!

Mini saten elbisenizi hazırlayın! Harika bir kazak modeli geliyor

Saten şıklığını spor bir görünüm ile birleştirmek istiyorsanız mini boy bir elbise ve elbiseden çok az kısa bir kazak tercih edebilirsiniz. Bu kombini tamamlayacak bir kazak modeli var sırada: Madonna Kadın Antrasit Oversize Kazak. Bu kazağı simsiyah bir saten elbiseyle kombinlediğinizi düşünün! Gözlerinizi sizin üzerinizden alamayacaklar. Madonna Kadın Antrasit Oversize Kazak ile dilerseniz kemer veya uzun kolye de kullanabilirsiniz.

Madonna Kadın Antrasit Oversize Kazak'ı sepetinize eklemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!

Postal çizme modelini saten elbise ile birleştiriyoruz! Harika...

Az önce verdiğimiz öneride kazak ile postalı kombinleyebileceğinizi söylemiştik. Şimdi de nasıl bir postal ile kombini tamamlayacağınızı konuşalım. Postallar her sene çok popüler bir model olarak raflarda yerini alıyor. Uzun veya kısa dilediğiniz modeli tercih edebiliyorsunuz. Saten elbiseyle ise uzun bir postal modelini hayal ettik ve bu mükemmel parçaları birbirine çok yakıştırdık. İnan Ayakkabı Kadın Siyah Cilt Bot, yüksek tabanları ve yumuşacık iç astarı ile kış boyunca ayaklarınızı sıcacık tutacak.

Postalın asi tarzını saten zarifliği ile birleştirmek istiyorsanız İnan Ayakkabı Kadın Siyah Cilt Bot'u buradan inceleyebilirsiniz!

Crop giymeyi sevenlere müjde! Sırada crop triko kazak var

Yaz boyunca croplar o kadar çok giyildi ki! Çok rahat oldukları ve her kombine uyum sağladıkları için kadınların gözde kıyafetleri arasında yer aldı. Şimdi de crop sevenlere hitap edecek bir kazak modeliyle karşınızdayız! Üstelik Happiness İst. Kadın Polo Yaka Oversize Crop Kazak'ı saten elbiseniz ile birleştirmenizi öneriyoruz. Bu kez elbise boyunu uzun tercih edebilirsiniz. Ne de olsa kazak modeliniz crop! Mavi ve kemik renginin çizgi deseni ile sağladığı uyumu seveceğinizi düşünüyoruz.

Bu kazağı incelemek için buraya tıklayın!

Elbisenin altına en çok uzun topuklu botu yakıştıranlar... Burada mısınız?

Şimdi de uzun topuklu sevenlerin gönlünü çalıyoruz ve Föz Liva Siyah Günlük Kadın Topuklu Bot'u inceliyoruz. Boy modelimiz deri kumaştan oluşuyor. Sivri burunlu olması ve üst yüzeyindeki şerit bandı Föz Liva Siyah Günlük Kadın Topuklu Bot'u son derece şıklaştırıyor. Hem günlük hayatta giyebileceğiniz hem de şıklığınızdan ödün vermeyeceğiniz bir bot modeli arıyorsanız Föz Liva Siyah Günlük Kadın Topuklu Bot tam size göre! Üstelik saten elbiseniz ve kazağınız ile çok yakışacak.

Föz Liva Siyah Günlük Kadın Topuklu Bot'u buradan sepetinize atabilirsiniz.

Askılı saten elbise ile fener kollu v yaka kazak... Hemfikir miyiz?

Askılı bir saten elbise tercih ettiyseniz ve askılarının omuzlardan görünmesini istiyorsanız kombininizi tamamlamak için derin v yakalı bir kazak seçebilirsiniz. O halde, Zaful Kadın Fener Kollu Çift V Yaka Kazak tam size göre! Fener kol modeli ile birleşen bu kazak modelimizi saten elbisenizle giydiğinizde çok sevimli bir görünüme sahip olabilirsiniz. Kazağınızın bir omzunu hafif düşürerek elbisenin askısını da gösterebilirsiniz.

Beli bantlı olduğu için kemersiz kullanabileceğiniz Zaful Kadın Fener Kollu Çift V Yaka Kazak'ı sepetinize atmak ve satın almak için tıklayın!

Saten elbise ve kazak kombinini lastik bot ile tamamlamasak olmazdı!

Lastik botlar özellikle sonbahar mevsiminde en sık tercih edilen bot modelleri arasında yer alıyor. Yağmurlukların altına da çok tatlı duruyor. Lastik bot modelini bu kez saten elbise ve kazakla kombinleyerek daha sıra dışı bir görünüm elde etmeyi amaçlıyoruz. Ne de olsa ok yaydan çıktı! Brandsseller Chelsea Kısa Boğazlı Lastik Çizme ile spor bir saten elbise-kazak kombini yakalayabilirsiniz. Blok tabana sahip olan lastik çizmemiz kış aylarında ayaklarınızın rahat etmesine de yardım ediyor.

Brandsseller Chelsea Kısa Boğazlı Lastik Çizme'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.