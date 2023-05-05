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Bu yiyecekler yeniden ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Sürekli yapılan ölümcül olabilecek hataya dikkat

05.05.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde hazırladığımız yiyeceklerin kalanını israf etmek yerine buzdolabına kaldırmak ve bu yiyecekleri ısıtarak tekrardan yiyebilmek oldukça pratik olabiliyor. Ancak birçok yiyeceğe yapılabilen bu ısıtma işlemi bazı yiyeceklerin zehre dönüşmesine yol açabiliyor. Uzmanlar aşağıda yer alan riski gıdaların ısıtılması hakkında uyarılarda bulundu.

Bu yiyecekler yeniden ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Sürekli yapılan ölümcül olabilecek hataya dikkat

Her gün farklı yemek yapmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle yemeklerini toplu yapan birçok kişi kalan yiyecekleri farklı günlere bölüp tekrardan ısıtarak yemeyi tercih ediyor. Avustralya'da diyetisyen olan Kim Lindsay, hastalanmak istemiyorsanız ısıtmaktan kaçınmak isteyebileceğiniz riskli gıdaları açıkladı.

ASLA ISITILMAMASI GEREKEN YİYECEKLER

1. PİRİNÇ

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Pirinç, sık sık yeniden ısıtmamamız söylenen bir yiyecektir. Ancak buna karşı neden uyarıldığınızı bilmiyor olabilirsiniz. Daily Mail'e konuşan Kim, "Pirinç büyük bir risk. Bu gıda ısıya dayanıklı, bu yüzden onları ısıttığınızda bile zararlı patojenlere neden olabilirler." Pişmemiş tahıllar, pişirme işlemi sırasında her zaman öldürülmeyen Bacillus cereus adlı bir bakteri içerebilir. Bu, gıda zehirlenmesine neden olabilir. NHS'ye göre Bacillus cereus sporları, oda sıcaklığında bekletilen pirinçte büyüyebilir. Bunlar çoğalır ve kusmaya veya ishale neden olan toksinler üretebilir.

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NHS, pirinci oda sıcaklığında ne kadar uzun süre bırakırsanız, zehirli maddelerin gelişme olasılığının o kadar yüksek olduğunu belirtiyor. Hastalanmamak için, pirincinizi olabildiğince çabuk - ideal olarak piştikten sonraki bir saat içinde - soğutmalı ve yemeden önce buzdolabında bir günden fazla bekletmemelisiniz. Yeniden ısıtmayı seçerseniz, buharının tamamen sıcak olduğundan emin olmalısınız.

2. PATATES

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Kim'e göre patatesleri yeniden ısıtmanız hastalanma riskinizi arttırabilir. Tıpkı pirinç gibi, tehlike nişastalı lifi oda sıcaklığında saklamaktan kaynaklanır: bunu iki saatten fazla saklamak Clostridium botulinum'un büyümesine yol açabilir.

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Bu bakteri tarafından üretilen ölümcül toksinler, beyne, sinirlere ve omuriliğe saldırabilen ve felce neden olabilen botulizm adı verilen nadir fakat yaşamı tehdit eden bir duruma neden olabilir. NHS, bakterilerin oksijenden yoksun bırakıldığında toksinlere neden olan botulizm ürettiğini, bu nedenle gıda kaynaklı botulizmin genellikle kapalı kutu veya şişelerdeki maddelerden kaynaklandığını söyledi.

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Patates söz konusu olduğunda Kim, Clostridium botulinum'un yetiştikleri topraktan geleceğini açıkladı. Patatesleri folyoda pişirmek botulizm riskini artırabilir çünkü malzeme oksijeni keser ve patateste bakteri üremesini teşvik edebilir. Kim, patatesleri süt, tereyağı ve krema gibi çabuk bozulan malzemelerle ezmenin, onları yeniden ısıtırsanız hasta olma riskinizi artırabileceğini söyledi. Yine püreyi oda sıcaklığında iki saatten fazla tutmamanızı tavsiye etti ve buhar çıkana kadar ısıtmanız gerektiğini söyledi.

3. ISPANAK

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Ispanak gibi yeşillikleri uygun şekilde yeniden ısıtmamak , ateş, grip benzeri semptomlar, baş ağrısı, ense sertliği, kafa karışıklığı ve hatta nöbetlerle sonuçlanan ciddi bir enfeksiyon olan listeriosis'e neden olabilir. Hastalığa, gıda maddelerinde oyalanabilen bakteri listeria neden olur.

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Kim'e göre hazır salatalar ve mağazadan satın alınan yeşillikler listeria taşıma eğilimindedir. NHS, pastörize edilmemiş sütten yapılan süt ürünlerinin, camembert ve brie gibi peynirlerin yanı sıra dilimlenmiş etlerin sizi listeriosis riskine sokabileceğini ekledi.

4. YUMURTA

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Kim'in yeniden ısıtmak için riskli yiyecekler listesinde dördüncüsü yumurtaydı. Kahvaltılık yiyecekler, ishal, karın ağrısı, ateş ve kusma gibi her türlü hoş olmayan semptomlara neden olabilen salmonella bakterisini taşıyabilir. Kim, 40 ila 165 derece Fahrenheit (4C ila 74C) arasındaki sıcaklıklarda saklanan yumurtaların 'tehlikeli bölge' olduğunu söylüyor.

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"Patojenler, bu sıcaklıkta olduklarında daha hızlı büyüyebilirler. Bir gıdada daha fazla patojen ve daha fazla zararlı bakteri varsa, o zaman onu yediğimizde gıda zehirlenmesi riski artar" dedi.

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