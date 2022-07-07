Bu yöntem ile koltuk altı kararmalarını kolayca geçirmek mümkün

Daha hijyenik ve bakımlı görünmek için cilt bakımına dikkat etmek gerekiyor. Zamanlar ciltte çeşitli problemler meydana geliyor. Koltuk altı ve genital bölgedeki kararmalar da bu problemler arasında üst sırada yer alıyor. Bu problem özellikle yaz aylarında daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Koltuk altı kararmaları epilasyon, sürtünme, genetik gibi faktörler nedeniyle gelişebiliyor. Evde uygulayacağınız yöntemler ile bu problemden kurtulabilirsiniz.

PATATES

Patatesi ince ince dilimleyerek bir dilimini koltuk altınıza uygulayın. 10 dakika yaptığınız bu uygulamadan sonra koltuk altınızı durulayın.

LİMON

Temizlediğiniz koltuk altlarınıza limonu sürün, iyice ovalayın ve bu işlemi her gün 1 kere tekrarlayın. Ayrıca limon-şeker karışımı yaparak ölü derilerinizden de kurtulabilirsiniz.

SALATALIK

Salatalık da doğal beyazlatıcılar arasında. Diğer ürünlerde olduğu gibi, salatalık dilimlerini de koltuk altınızda bir süre bekletin. Ardından bölgeyi durulayın.

KARBONAT

Yaygın bilinen uygulamalardan biri olan karbonat da karbonat su ile karıştırılmalı ve ardından bir macun kıvamı elde edilmelidir. Ardından bu macun bölgeye uygulanmalı ve bu uygulama düzenli olarak yapılmalıdır.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi mikropları öldürücü ve koku oluşumunu engelleyici özelliğe sahiptir. Bunların yanında beyazlatıcı bir etkisi de vardır. Sirkeyi koltuk altlarınıza uygulayın ve ovun. 15 dakika bekletip daha sonra durulayın.

Domates de salatalık gibi doğal bir renk açıcı etkiye sahiptir fakat içerdiği asitlerden dolayı hassas ciltlerde tepkime yaratabilir. Cildiniz bir reaksiyon göstermiyorsa bir domatesi ortadan bölün ve ezerek suyunu çıkarın. Daha sonra elde ettiğiniz domates suyuyla koltuk altlarınızı ovun. Bekletin ve daha sonra durulayın.



