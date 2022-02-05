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Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

05.02.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

C vitamini, demir ve magnezyum açısından zengin olan elma dört mevsim boyunca raflarda, pazar tezgahlarında yerini alan lezzetli, dayanıklı ve her yaştan insanın çok sevdiği meyvelerin başında gelir. Kabuğuyla ayrı kabuksuz ayrı lezzetli olan elmanın kabuğu genelde soyulduktan sonra atılır! Bunları öğrendikten sonra elma kabuklarını atmayacaksınız.

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Elma, dört mevsim raflarda ve pazar tezgahlarında yer alan ekşi, tatlı gibi çeşitli versiyonları olan sevilen bir meyvedir. Faydaları herkes tarafıdan bilinen elmalar genellikle kabukları soyularak yenilir ve kabuklar sonrasında çöpe atılır. Elmaları yedikten sonra kabuklarıyla ne yapsam diye düşünenler ise çoğu zaman kurutmayı tercih ediyor. Elma kurusu, alternatif bir atıştırmalık olarak hem ekonomik hem de lezzetli...

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ELMA KABUĞUNUN FAYDASI

Elmanın kabuğunda en fazla flavonoidler konsantredir ve karaciğer tarafından salgılanan salgıları emen ve bu sayede kandaki kötü kolesterolü ortadan kaldırmaya yardımcı olan pektin olarak bilinen bir lif türü bulunuyor.

Lifli yapısıyla kabızlığa çare olan elma, kabuklarının kurutulması halinde uzun süre saklanabiliyor.

Peki evde en pratik şekilde elma kabukları nasıl kurutulur?

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ELMA KABUKLARI NASIL KURUTULUR?

  • İlk olarak elmaları güzelce yıkayın ve kurulayın.
  • Ardından halka halka ince olacak şekilde kesin.
  • İsteğe göre halkaları ortadan ikiye bölebilirsiniz.
  • Daha sonra balkona veya direkt güneş ışığı alan bir yere masa koyun ve sofra beziyle örtün.
  • Dilimlediğiniz elmaları arada hafif boşluk kalacak şekilde dizin.
  • Ortalama 6-7 gün içinde elmalar kuruyacaktır. Ancak her gün ters yüz etmeyi unutmayın. Bu sayede 2 tarafta eşit bir şekilde kurur.
  • Elmaları yüksek bir yere koymamızın amacı, karıncaların gelmesini önlemektir. Eğer yere örtü serip kurutacaksanız, elmaların üzerini ince bir tülbent ile örtün.

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FIRINDA ELMA KABUĞU KURUTMA

  • Elmaları güzelce yıkayıp kurulayın. Daha sonra kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkartın.
  • Elmaları orta incelikte halka şeklinde dilimleyin ve elmaları fırın tepsisine dizin.
  • Önceden ısıtılmış 100 dereceli fırında 1-2 saate kadar kontrollü bir şekilde pişirin.
  • Elmalar kuruduktan sonra fırın tepsisini çıkartın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

  • Soğuduktan sonra cam kavanoza veya bez torbaya koyarak muhafaza edebilirsiniz.


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