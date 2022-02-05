Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Elma, dört mevsim raflarda ve pazar tezgahlarında yer alan ekşi, tatlı gibi çeşitli versiyonları olan sevilen bir meyvedir. Faydaları herkes tarafıdan bilinen elmalar genellikle kabukları soyularak yenilir ve kabuklar sonrasında çöpe atılır. Elmaları yedikten sonra kabuklarıyla ne yapsam diye düşünenler ise çoğu zaman kurutmayı tercih ediyor. Elma kurusu, alternatif bir atıştırmalık olarak hem ekonomik hem de lezzetli...
Elmanın kabuğunda en fazla flavonoidler konsantredir ve karaciğer tarafından salgılanan salgıları emen ve bu sayede kandaki kötü kolesterolü ortadan kaldırmaya yardımcı olan pektin olarak bilinen bir lif türü bulunuyor.
Lifli yapısıyla kabızlığa çare olan elma, kabuklarının kurutulması halinde uzun süre saklanabiliyor.
Peki evde en pratik şekilde elma kabukları nasıl kurutulur?
Soğuduktan sonra cam kavanoza veya bez torbaya koyarak muhafaza edebilirsiniz.
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