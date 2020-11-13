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Bu yöntemle ilk kez karşılaşıldı! Hurmaya enjekte etmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 10:04 | Son Güncelleme

Antalya'da narkotim ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 paketteki 71 adet hurmaya enjekte edilmiş 85.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, gözaltına alınan karı- koca çift tutuklandı. Polis, zehir tacirlerinin bu yöntemi ilk kez uyguladığını kaydetti.

Bu yöntemle ilk kez karşılaşıldı! Hurmaya enjekte etmişler

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hurma içine enjekte edilerek yurda metamfetamin sokulduğu bilgisi üzerine Kepez ilçesindeki bir eve operasyon düzendi. Evde köpeklerle arama yapan ekipler, 3 paket halinde, 71 adet hurmaya enjekte edilmiş 85,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Ü.A. ile karısı D.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu maddelerin kesiminde kullanılan iki makas ve bir miktar bonzai ele geçirildi.

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Sağlık kontrolleri sonrasında Narkotik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan çift, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İLK KEZ DENEMİŞLER

Zehir tacirlerinin, ilk kez böyle bir yöntem denediği kaydedildi.

Kaynak: DHA


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