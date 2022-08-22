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Bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti! Bir milyon ışık yılı uzağa kadar...

22.08.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi. Avustralya Batı Sydney Üniversitesindeki gökbilimciler, yaklaşık 93 milyon ışık yılı uzaklıktaki "NGC 2663" galaksisinin merkezinde radyo dalgaları tespit ederek, kara delik jetine ulaştı. Aktarılanlara göre Jet, bir milyon ışık yılı uzağa kadar yayılıyor.

Bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti! Bir milyon ışık yılı uzağa kadar...

Avustralya Batı Sydney Üniversitesindeki gökbilimciler, Avustralya Kare Kilometre Dizisi Yol Bulucu (ASKAP) kullanarak yaklaşık 93 milyon ışık yılı uzaklıktaki "NGC 2663" galaksisini inceledi.

Çalışmada, galaksinin merkezinde radyo dalgaları tespit edilerek, kara delik jetine ulaşıldı.

BİR MİLYON IŞIK YILI...

Jetin bir milyon ışık yılı uzağa kadar yayıldığı belirtildi.

Kara deliğin uzaya saçtığı partiküllerden oluşan jetin, galaksinin kendisinden 50 kat daha büyük olduğu bilgisi paylaşıldı.

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"BU ZAMANA KADAR GÖZLEMLENEN EN BÜYÜK KARADELİK JETİ"

Avusturalya Batı Sydney Üniversitesinden Velibor Velovic, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük karadelik jetine rastlandığını açıkladı.

Velovic, "Gökyüzünde ASKAP teleskopunu sayım yapmak için kullanacak olan Evrenin Evrim Haritası (EMU) projemiz, galaksiler arasındaki maddenin jetin kenarlarını geri ittiğinin kanıtlarını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Çalışmanın, Kraliyet Astronomi Derneğinin Aylık Bildirimleri'nde yayınlanmak üzere onay aldığı bildirildi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Kara delik galaksi jet
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