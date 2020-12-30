Buerger hastalığı nedir, görülebilecek belirtileri nelerdir?

Buerger hastalığı, Türkiye’de sık görülen bir hastalıktır. Genellikle sigara kullanan erkekleri yakalayan bir periferik atardamar hastalığıdır. Kol ve bacaklarda bulunan arterlerin tıkanmasına sebep olarak kan dolaşımını olumsuz etkiler. Sigara kullanımına devam edildiği ve tedavi edilmediği zaman dokulara oksijen iletilemez. Kangrene sebep olacak kadar ilerleyip uzuv kesilmesine ya da hayati tehlike olmasına yol açabilir. Buerger hastalığı ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık. Buerger Hastalığı Nedir? Buerger hastalığı; bacak, kol atardamarı ve toplardamarlarında nadiren görülen bir hastalıktır. Bilimsel adı tromboangiitis obliterans olarak bilinmektedir. Kan damarları iltihaplanır, şişer ve kanda pıhtı oluşumu sebebi ile damar tıkanıklığı meydana gelir. Oluşan bu tıkanıklık bir süre sonra cilt dokularına zarar verir ve daha da ilerlediği durumda kangren gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Öncelikli olarak el ve ayaklarda başlayan bu hastalık, zaman geçtikçe kollara, bacaklara ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Buerger Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Tüm hastalarda görülen karakteristik buerger hastalığı belirtileri mevcuttur. Hastalarda görülen ilk belirti genellikle ayak ve ellerden bacaklara ve kollara dağılan ağrı varlığıdır. Ilk başlarda hafif bir ağrı olsa da zaman geçtikçe hastalık ile beraber ağrı da şiddetlenir. Bu ağrılar yürürken topallamaya sebep olabilir ya da dinlenme esnasında daha yoğun olarak hissedilebilir. Hatta hastalar çok üşüdüğünde ya da çok stresli oldukları zaman dayanılmaz bir ağrı hissedebilirler. Ağrı belirtisinin yanı sıra görülen başka belirtiler şu şekilde sıralanabilir: Cildin soluk, kırmızı ya da mavi renkli görünmesi

Saçların seyrekleşmesi ve dökülmesi

Cildin incelmesi ya da parlaklaşması

Ayak ve ellerde uyuşma, üşüme ve karıncalanma görülmesi Bu belirtilerin yanı sıra el ve ayak parmaklarında açık ve ağrılı yaralar oluşabilir. Parmaklar üşüdüğü zaman solgun bir renk alır. Derinin altındaki damarlarda şişlikler görülebilir. Bu şişlikler genellikle kan damarında oluşan bir pıhtıya işarettir. Aynı zamanda bu hastalık kuvvet ve güç kaybına da sebep olabilir. Zaman içerisinde hasta kişiler eklemlerini diledikleri gibi hareket ettirememeye başlar ve hareket kısıtı meydana gelir. Bu kısıtlı durumun sebebi kan akışının eklemlerde azalmasıdır. Hareket kısıtlanmasının ardındana cil tedavi gerekir, tedavide geç kalınırsa amputasyon yapılmak zorunda kalınır.