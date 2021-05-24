HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Buğra Kavuncu ile ilgili FETÖ soruşturmasında yeni gelişme! Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak

Buğra Kavuncu ile ilgili FETÖ soruşturmasında yeni gelişme! Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak

24.05.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak.

Buğra Kavuncu ile ilgili FETÖ soruşturmasında yeni gelişme! Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğunu iddia etmişti. İddia üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Özdağ'ın bilgisine başvurulacağı öğrenildi. Özdağ, Çarşamba günü saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, “Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım” diyerek uyarıda bulunduğunu ve Kavuncu’nun kurucu yapılmadığını söylemişti. Kavuncu’nun Genel İdare Kurulu’na girmesinin ardından Akşener’i yeniden uyardığını söyleyen Özdağ, “Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler” ifadelerini kullanmıştı.

İddialar üzerine televizyon programına bağlanan Kavuncu ise “Büyük bir üzüntüyle ve öfkeyle dinledim. İstanbul kongresinde kendisi de taraf oldu. Biz bütün haklarımızı hukuk önünde çözdük” diye konuşmuştu.

Kavuncu 21 Ekim 2020 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialar üzerine Kavuncu hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Erbakan'dan akaryakıttaki ÖTV düzenlemesine tepkiErbakan'dan akaryakıttaki ÖTV düzenlemesine tepki
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
fetö İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Kadın öğretmen komşuları tarafından darp edildi

Kadın öğretmen komşuları tarafından darp edildi

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

El çabukluğuyla, genç kızın arka cebindeki telefonunu çaldılar

El çabukluğuyla, genç kızın arka cebindeki telefonunu çaldılar

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Salgın başlamadan önce belirtilerle hastaneye başvurmuşlar

Salgın başlamadan önce belirtilerle hastaneye başvurmuşlar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.