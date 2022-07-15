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Bugün hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler çalışıyor mu, tatil mi?

15.07.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün hastanelerin açık olup olmadığı 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Bugün hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Bugün hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler çalışıyor mu, tatil mi?

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü. Bu sebeple hastane, poliklinik ve sağlık ocakları ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Bugün hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir.

15 Temmuz, askerî darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için 2016'da genel tatil günü ilan edildi.

15 Temmuz'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışmayacak. Acil servisler ise 7/24 sürekli olarak açık olacak.

15 TEMMUZ'UN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

15 Temmuz hain darbe girişimi, 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleşti. TSK'da kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker, askeri darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu belirtilerek OHAL ve sıkı yönetim ilan edildiği duyuruldu.

15 Temmuz şehitleri kimlerdir? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitleri ve meslekleri

İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

15 Temmuz resmi tatil mi?

Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalına görüntülü bağlanarak darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını belirtti ve halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti.

Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu.

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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