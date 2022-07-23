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Bugün hava nasıl olacak? Meteroloji 23 Temmuz ve 24 Temmuz hava durumu tahminleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hafta sonu hava durumu...

23.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23, 24 Temmuz hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını internette araştırmaya başladı. Avrupa’da etkili olan sıcaklıklar ülkemizi de etkilemeye hazırlanıyor. Hava sıcaklığının artmasıyla hangi illerde bugün havanın nasıl olacağı, kaç derece olacağı araştırılıyor. Peki hafta sonu 23,24 Temmuz hava nasıl olacak? İşte 23, 24 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Meteroloji 23 Temmuz ve 24 Temmuz hava durumu tahminleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hafta sonu hava durumu...

23 Temmuz Cumartesi ve 24 Temmuz Pazar günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli günlük haritalı hava durumu raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı.
23 Temmuz Cumartesi günü yurt genelinde hava sıcaklığının bir hayli yüksek seyretmesi bekleniyor. Peki 23,24 Temmuz hava nasıl olacak? 23 Temmuz, 24 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hafta sonu hava durumu ve detaylar haberimizde...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİN HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 11°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 11°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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