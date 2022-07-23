Bugün hava nasıl olacak? Meteroloji 23 Temmuz ve 24 Temmuz hava durumu tahminleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hafta sonu hava durumu...

23 Temmuz Cumartesi ve 24 Temmuz Pazar günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli günlük haritalı hava durumu raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı.
23 Temmuz Cumartesi günü yurt genelinde hava sıcaklığının bir hayli yüksek seyretmesi bekleniyor. Peki 23,24 Temmuz hava nasıl olacak? 23 Temmuz, 24 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hafta sonu hava durumu ve detaylar haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 11°C, 28°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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