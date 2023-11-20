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BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi günü okul var mı, valilikten son dakika açıklaması açıklama geldi mi?

19.11.2023 11:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Marmara ve Ege Bölgesi’nde etkisini gösteren şiddetli fırtınanın ardından ara tatilin uzatılması durumuna dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Öğrenciler okul tatil duyuruları için valilikten gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Birçok kişi internette, "İstanbul'da kar tatili var mı, yok mu?" gibi soruları araştırıyor. İşte detaylı ayrıntılar...

BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi günü okul var mı, valilikten son dakika açıklaması açıklama geldi mi?

İstanbul'da görülen şiddetli fırtına ve yer yer kar yağmasının ardından okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere okullarda 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayan ara tatil 17 Kasım 2023 Cuma sona ermişti. Hafta sonu etkisini gösteren şiddetli fırtınanın ardından okullarda sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi günü okul var mı, valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar...

MEB

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ara tatile çıkan okullar 20 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime kaldığı yerden devam edecek. Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'da okulların tatil edilmesi durumuna ilişkin son dakika açıklaması geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ŞİLE'DE OKULLAR TATİL!

İstanbul Valiliği, Şile’de okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi’nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.” denildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personelin yarın izinli sayılacağı açıklandı.

Günün önemli manşetleri


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