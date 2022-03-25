Bugün okullar tatil mi? 25 Mart Cuma hangi illerde okul yok? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi? 25 Mart 2022 Cuma

Bugün okullar tatil mi? 25 Mart Cuma (bugün) kar tatili olan şehirlere ilişkin son dakika gelişmeleri öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Bu kapsamda Okullar tatil mi? 25 Mart Cuma hangi illerde okul yok? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi? 25 Mart 2022 Cuma sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 25 Mart 2022 Cuma günü okullarda son durum ve detaylar haberimizde.

OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonra 25 Mart Cuma günü birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. İşte 25 Mart Cuma günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

25 MART CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

ARDAHAN

Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor. Bazı il ve ilçelerde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Bulut, bu nedenle Göle ilçesinde 25 Mart Cuma tüm okulları tatil ettiklerini belirterek, "Göle'de okullar bugün olduğu gibi yarın da tatil olacak. Çünkü kar ve tipi yeniden etkili olmaya başladı." dedi.

Bu arada, İlçe Özel İdare ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam satlerinde hafif kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ISPARTA -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ -5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU -6°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, (Erzincan dışında) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS -11°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİİRT 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

