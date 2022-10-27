HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bugüne kadar çöpe attığınız için pişman olacaksınız! Yapraklarının faydaları şok ediyor

Bugüne kadar çöpe attığınız için pişman olacaksınız! Yapraklarının faydaları şok ediyor

27.10.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar sebze ve meyvelerin zinde ve sağlıklı bir yaşam için ne kadar önemli olduğunu her fırsatta belirtiyorlar. Yemek yaparken birçok yiyeceğin kabukları, çekirdekleri çöpe atılıyor. Ancak bazı gıdalar var ki çöpe giden kabukları, çekirdekleri de en az kendi kadar şifa dağıtıyor. Karnabaharın yeşil yaprakları da bu sebzenin en faydalı kısımlarından. İşte karnabahar yaprağının faydaları...

Bugüne kadar çöpe attığınız için pişman olacaksınız! Yapraklarının faydaları şok ediyor

Kış sebzeleri denilince akla gelen karnabaharı seven kadar sevmeyen kişinin sayısı da oldukça fazla. Kokusu nedeniyle pek sevilmeyen karnabaharın faydalarını duyanlar şaşırıyor. Bu sebzenin sadece içinin faydalı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü çöpe atılan karnabaharın kabuklarının faydaları da saymakla bitmiyor. Yeşil karnabahar kabuklarının dağıttığı şifa yeterince bilinmiyor.

KARNABAHAR YAPRAKLARININ FAYDALARI

Karnabahar yapraklarında kanseri önlediği söylenen beş tane koruyucu etkin madde mevcut. Bu maddeler ise alfa-tokoferol (E-vitamini), caffeic asit, kaempferol, phytic asit ve rutin olarak biliniyor.

Ekran görüntüsü 2022-10-27 110301

Bu yapraklar yedi farklı kataraktı önleyici etkin madde içeriyor

Ekran görüntüsü 2022-10-27 110315

Alpha-linolenic asit ve tryptophan gibi farklı tansiyon düşürücü maddeleri de ihtiva ediyor

Ekran görüntüsü 2022-10-27 110323

Çok güçlü bir antioksidan

Ekran görüntüsü 2022-10-27 110348

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluğa karşı birebir

Ekran görüntüsü 2022-10-27 110357

Sinir sistemini kuvvetlendirme özelliğine sahip

Ekran görüntüsü 2022-10-27 110409

Antibakteriyel özelliğine sahip olduğundan iltihapları kurutuyor, özellikle de idrar yolu iltihaplarına iyi geliyor

Ekran görüntüsü 2022-10-27 110419

Tiamin adlı bir madde içeriyor ve bu madde alzheimer hastalığına karşı koruyucu olarak biliniyor

Ekran görüntüsü 2022-10-27 110428

Özellikle migren gibi şiddetli ağrılara iyi geliyor

Ekran görüntüsü 2022-10-27 110438

Kadınlar üzerinde afrodizyak etkisi olduğu biliniyor

KARNABAHAR YAPRAĞINDAN NE YAPILABİLİR?

Ekran görüntüsü 2022-10-27 110609

Soğan, biber, domates, bulguru kavurduktan sonra salça ve lahana yaprağını ekleyerek nefis bir çorba hazırlayabilirsiniz.
İncecik doğradığınız yaprakları soğan ve salçayla kavurabilir, üzerinde yoğurtla servis edebilirsiniz.
Tıpkı karalahana sarması yapar gibi lahana yapraklarından nefis bir dolma hazırlayabilirsiniz.
Fırında kızartabilirsiniz. İyice yıkadığınız yaprakları yağ ve baharat eklediğiniz bir kabın içine atın. Sonra bu yaprakları fırın tepsisine dizin ve 300 derece fırında 15 dakika kızartın. Ardından atıştırmalık olarak servis edin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fazla kilo sonrası oluşan leptin direnci doyma hissini ortadan kaldırıyorFazla kilo sonrası oluşan leptin direnci doyma hissini ortadan kaldırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...
Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu!Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Karnabahar kanser katarakt migren Antioksidan afrodizyak hastalık çöp fayda şifa yaprak yemek

En Çok Okunan Haberler

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Mia Khalifa'dan 36 milyon takipçi için özel poz!

Mia Khalifa'dan 36 milyon takipçi için özel poz!

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.