Bugüne kadar çöpe attığınız için pişman olacaksınız! Yapraklarının faydaları şok ediyor

Kış sebzeleri denilince akla gelen karnabaharı seven kadar sevmeyen kişinin sayısı da oldukça fazla. Kokusu nedeniyle pek sevilmeyen karnabaharın faydalarını duyanlar şaşırıyor. Bu sebzenin sadece içinin faydalı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü çöpe atılan karnabaharın kabuklarının faydaları da saymakla bitmiyor. Yeşil karnabahar kabuklarının dağıttığı şifa yeterince bilinmiyor.

KARNABAHAR YAPRAKLARININ FAYDALARI

Karnabahar yapraklarında kanseri önlediği söylenen beş tane koruyucu etkin madde mevcut. Bu maddeler ise alfa-tokoferol (E-vitamini), caffeic asit, kaempferol, phytic asit ve rutin olarak biliniyor.

Bu yapraklar yedi farklı kataraktı önleyici etkin madde içeriyor

Alpha-linolenic asit ve tryptophan gibi farklı tansiyon düşürücü maddeleri de ihtiva ediyor

Çok güçlü bir antioksidan

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluğa karşı birebir

Sinir sistemini kuvvetlendirme özelliğine sahip

Antibakteriyel özelliğine sahip olduğundan iltihapları kurutuyor, özellikle de idrar yolu iltihaplarına iyi geliyor

Tiamin adlı bir madde içeriyor ve bu madde alzheimer hastalığına karşı koruyucu olarak biliniyor

Özellikle migren gibi şiddetli ağrılara iyi geliyor

Kadınlar üzerinde afrodizyak etkisi olduğu biliniyor

KARNABAHAR YAPRAĞINDAN NE YAPILABİLİR?

Soğan, biber, domates, bulguru kavurduktan sonra salça ve lahana yaprağını ekleyerek nefis bir çorba hazırlayabilirsiniz.

İncecik doğradığınız yaprakları soğan ve salçayla kavurabilir, üzerinde yoğurtla servis edebilirsiniz.

Tıpkı karalahana sarması yapar gibi lahana yapraklarından nefis bir dolma hazırlayabilirsiniz.

Fırında kızartabilirsiniz. İyice yıkadığınız yaprakları yağ ve baharat eklediğiniz bir kabın içine atın. Sonra bu yaprakları fırın tepsisine dizin ve 300 derece fırında 15 dakika kızartın. Ardından atıştırmalık olarak servis edin.

