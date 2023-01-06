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Bukalemun gibi renk değiştiren otomobil! Görenleri şaşırtıyor

06.01.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman bir otomobil markası, renk değiştirebilen konsept otomobilini Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023'e getirdi. Geçiş yapabilmek veya kombine edebilmek için 32 renk imkanı sunan otomobil E-Ink (E-Mürekkep) teknolojisini kullanıyor. Bukalemun gibi renk değiştiren otomobil görenleri şaşırtmayı başarıyor.

Bukalemun gibi renk değiştiren otomobil! Görenleri şaşırtıyor

Bukalemunlar renk değiştirmeleriyle ünlüdür, peki ya otomobiller? Görünüşe göre gelecekte otomobiller de renk değiştirmeleriyle ünlü olabilir. Çünkü Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji konferansı CES 2023'te tanıtılan bir konsept otomobil, sürücülerin otomobillerinin rengini değiştirebilmelerine imkan tanıyor.

32 RENK SUNULUYOR

Alman bir otomobil markası tarafından sunulan bu konsept otomobil orta sınıf bir sedan. Otomobil 32 renk arasında hızla geçiş yapmak veya kombine edebilmek için E-Ink teknolojisini kullanan bir dış katmana sahip. Yani sürücüler, gövde yüzeyinde 32 adede kadar renk kullanabiliyorlar.

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2025'TEN İTİBAREN...

Başka dijital teknolojilerin de yer aldığı konsept otomobildeki bazı yeniliklerin ise 2025'ten itibaren markanın modellerine taşınacağı bildiriliyor.

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